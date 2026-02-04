超微第四季業績創史高！估Q1營收季減5% 股價盤後重挫逾8%

超微3日公布第四季財報，並提出首季展望。圖為超微董事長蘇姿丰。取自AMD



美商超微（AMD）於美國時間3日公佈了2025年第四季度及全年財務業績。第四季營收創歷史新高，達103億美元，年增34%。毛利率為54%；淨利為15億美元；稀釋後每股收益為0.92美元。但由於財測數字不夠亮眼，未能滿足分析師對AI熱潮下的高度期待，盤後重挫8.1%，暫收222.5美元。

AMD在財報會議中提出首季展望，預計2026年第一季營收約98億美元，上下浮動3億美元。營收中間值年增約32%，較上季下降約5%。

AMD公佈2025年全年業績，營收創歷史新高，達346億美元，毛利率達50%，營業收入達37億美元，淨收入達43億美元，稀釋後每股收益為2.65美元。

AMD董事長兼執行長蘇姿丰表示，2025年是AMD具有里程碑意義的一年，憑藉強勁的執行力和市場對高性能及AI平台的廣泛需求，AMD實現了創紀錄的營收和利潤。進入2026年，各項業務都保持強勁增長動能，這主要得益於高性能EPYC和Ry CPUAIzenS和Ry CPUAIzen的快速擴張以及數據中心業務。

市場關注AMD是否能在美國出口管制下，持續向中國出貨AI晶片。超微表示，第四季Instinct MI308在中國的營收約為3.9億美元，並預期第一季Instinct MI308在中國銷售額將達到1億美元。

