超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理器，近日市場也傳出英特爾（Intel）評估調升伺服器處理器售價。外界預期，在DRAM價格已大幅走揚下，PC兩大核心成本元件同步調漲，品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）營運壓力升高。

業界分析，CPU與DRAM占PC物料成本比重最高，一旦同步漲價，無論是消費型筆電、商用PC，或正快速起量的AI PC產品線，毛利結構將面臨嚴峻考驗。由於終端需求復甦仍屬溫和，品牌廠若自行吸收成本，獲利恐遭壓縮；若轉嫁售價，則須承受出貨動能轉弱風險，產業鏈氣氛轉趨緊繃。

廣告 廣告

儘管如此，華爾街對超微與英特爾後市營運卻轉趨樂觀。外資評估，伺服器需求優於預期，晶片庫存水位加速消化，兩大CPU廠今年伺服器處理器產能幾乎銷售一空，顯示AI伺服器與雲端資料中心擴建，正為原本成熟的CPU市場注入新一輪成長動能。

法人分析，過去CPU高度仰賴PC景氣循環，如今在AI伺服器、高效能運算與雲端基礎建設帶動下，定位已從「傳統運算核心」轉為「資料中心算力平台關鍵元件」，供需結構出現實質翻轉，也成為原廠重新掌握價格話語權的關鍵背景。

從產品面觀察，超微今年在資料中心與PC兩端同步推進新品節奏。AI GPU由MI355接棒，下半年再推進MI455大幅量產，伺服器處理器持續由EPYC系列擴大在雲端與AI伺服器的滲透率；PC端方面，Ryzen 9000系列已陸續鋪貨，力拚帶動新一波換機動能。

英特爾則強化資料中心與用戶端產品線，加速新一代伺服器平台與Gaudi AI加速器布局，推進Core Ultra處理器與Panther Lake平台節點。

延伸閱讀

陸國產 GPU 四小龍 挑戰輝達

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了