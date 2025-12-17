超微AI晶片獲准出貨 蘇姿丰赴中國訪問
（中央社台北17日電）超微半導體（AMD）的AI晶片獲得美國政府允許向中國出貨後，AMD執行長蘇姿丰昨天現身聯想集團北京總部，今天拜會中國工信部長李樂成。據發布，李樂成希望AMD繼續深耕中國市場；蘇姿丰表示將繼續深化在中國投資。
綜合陸媒第一財經、每日經濟新聞報導，蘇姿丰16日率高管團隊造訪聯想集團位於北京的全球總部。在聯想集團多名高管陪同下，AMD一行參觀了包括人形機器人在內的多項聯想最新產品與技術成果。
報導說，蘇姿丰與聯想集團之間的互動並非首次。在人工智慧（AI）浪潮下，AMD成為僅次於輝達（NVIDIA）的第2大資料中心圖形處理器（GPU）廠商，作為終端廠商的聯想集團自然是其爭奪的關鍵。
報導提到，今年3月，蘇姿丰到達中國後造訪的第一家企業就是聯想，雙方隨後宣布在AI PC（人工智慧電腦）領域展開多項合作。
據報導，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌今天在北京分別會見蘇姿丰和美國寶潔公司（P&G）董事長、總裁兼執行長詹慕仁（Jon Moeller），就促進中美工商界交流、服務美資企業在中發展、參與亞太經濟合作組織（APEC）工商界系列活動、深化產業鏈供應鏈合作等議題進行交流。
據中國工信部晚間發布，李樂成今天在北京會見蘇姿丰，雙方就加強數位經濟、人工智慧領域合作等議題進行交流。
李樂成表示，中國擁有豐富的數據資源和應用場景，數位技術、人工智慧等正快速發展、賦能千行百業。中國將堅定不移推進新型工業化，不斷擴大高水準對外開放，為包括AMD在內的外資企業提供更多合作機遇。希望AMD繼續深耕中國市場，與中國產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。
據發布，蘇姿丰感謝中國工信部對AMD在中國發展的支持，表示將繼續深化在中投資，進一步加強對中合作，共同促進產業創新發展。
官方發布的照片顯示，蘇姿丰率領5名AMD高管與李樂成等多名官員進行會談，並非一般官式拜訪。
美國總統川普（Donald Trump）8月表示，美國政府已與輝達及AMD達成協議，允許他們付出15%費用（稅金）後恢復部分AI晶片對中國出貨。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141217
