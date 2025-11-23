超徵不再 今年估短徵逾600億

今年前10月稅收3兆2884億元，年減0.2％，占全年預算數86.5％。據估算，若無意外的話，今年短徵規模約在600到千億元間。在近20多年中，僅次於民國98年金融海嘯所造成的短徵2538億元，創下歷史次大短徵數，恐更甚於101年、102年歐債危機及109年的新冠疫情。

過去由於稅收預估保守，導致連續4年產生鉅額稅收超徵數，從110年的4327億元、111年的5237億元、112年的3960億元，到113年更產生5283億元超徵數額。鉅額超徵數不僅遭受外界質疑，成政府的「小金庫」，也推升了「還稅於民」的聲浪，近年進行兩次大規模普發現金，為112年的6000元與今年的1萬元。

廣告 廣告

財政部近2年進行稅收預測改革，希望可縮小實際值與預估值的差距，112年成立「稅收估測專案小組」，在預估稅收時，聽取學者專家建言；參考學界所成立的「稅收估測模型」，讓稅收預估更符合科學，一改過往透過「喊價」、「參考前一年預估數」的方式估測稅收。

今年較出乎意料外的衝擊因素為美國總統川普4月所宣布對等關稅政策，政府的紓困措施裡推動稅收「免息延分期繳」。據悉，到今年10月底，申請延分期繳納的件數已達1萬5887件，稅額619多億元；核准件數1萬5308件，稅額616多億元。

前10月總稅收3兆2884億元、年減67億元，減幅僅剩0.2％。下半年台股受到AI商機激勵、成交量放大、前10月的日均成交值達到4632億元、證交稅收2286億元，已達分配預算數102％、占全年預算數84.9％，外界期待隨著證交稅「回溫」帶動下，今年稅收恢復為超徵。

答案是「難」！據分析，剩餘除地價稅較大額稅款、還有部分扣繳額外，稅收大致成形，據估算，今年短徵數在600到千億元之間，雖然造成較大的短徵數，但外界認為，財政部今年比較「核實」預估稅收、貼近現實。

財政部長莊翠雲日前在備詢時表示，今年的稅收預估數已經較113年的實徵數多947億元，財政部分析預算數要達標具有一定的挑戰性，超過可能有點困難，財政部所追求的是達標。財政部表示，由於受到信用管制與關稅不確定衝擊房市與車市，今年的稅收也會受到壓抑，達標仍具一定的挑戰。