超忙外交週結束！日相高市收穫國際形象

日本首相高市早苗就任短短四天，就展開為期約一週的高強度外交行程。高市評價這次的外交週是高強度且有意義，實現了她所發表的外交方針。而高市在南韓APEC峰會上主動出擊，總是掛著招牌燦笑與各國領袖交流，被媒體稱為是「高市流外交」，打破外界對她外交經驗淺薄的質疑。尤其是在APEC場邊的日中峰會，高市早苗堅持有話直說，對習近平表達了包括對台灣、新疆、稀土等敏感議題的擔憂。

日本首相高市早苗掛著大大的笑容，在南韓APEC上到處主動寒暄談天，像隻忙碌的蜜蜂，成為場上關注焦點之一；而她也靠著這一臉燦爛，打開了屬於自己的「高市流外交」。

日本首相 高市早苗：「我完成了非常濃密且有意義的『外交週』，包括日美同盟將更加升級，也透過率直的對話與各國構築了信賴、合作關係，實現了我就任後所發表的方針。」

高市就任首相不過四天，便罕見地投入「外交週」。首先是馬來西亞的東協峰會，揭開外交舞台序幕。接著返回日本，歡迎任內第一位國賓──美國總統川普。隔了一天再飛南韓，出席APEC亞太經合會；並在場邊與南韓總統李在明、中國國家主席習近平、加拿大總理卡尼等國家領袖，分別舉行首次的雙邊峰會。

日本首相 高市早苗：「日本外交必須再次在世界中心綻放，這項任務才剛剛開始，我會將這次外交成果做為基礎，未來也勢必會傾盡全力去做。」

高市早苗可以說是尚未正式開啟內政，就先「外交出道」，日本國內對首相本領多少存疑，然而高市面對外賓一連串的從容表現，打破了朝野與民間的不看好。

南韓總統 李在明：「(與高市)經過交談之後，我發現她是個厲害的政治家，且我們的想法一致。我想兩國關係未來能進入更好的階段。」

儘管李在明與高市早苗政治立場衝突，但在抵禦共同外敵的大前提下，日韓相互以大局為重、坦率對話，為兩國互動建立了好的開始。而高市此番的外交硬仗，當屬與習近平的日中峰會。

日本首相 高市早苗：「我們進行了深入並充實的討論，首先確認了日中為『戰略互惠關係』，以及構築建設性且安定關係的大方針。」

高市沿用石破時期的對中策略，多次表示日中必須建立「戰略互惠關係」，而就中共當前景況，這六個字聽著格外悅耳。

東京國際大學國際戰略研究學者 李克賢：「如你所見，習近平主席一再承諾中國將成為開放型經濟體，並將繼續對世界開放，因為中國現在試圖與美國劃清界線。」

當中美貿易戰鬧得越僵，北京就越需要拓展外交。這場日中首次峰會，不僅是北京積極釋出善意，面對日本的有話直說──例如：抱怨中共海警騷擾尖閣諸島、不滿中國控制稀土、呼籲台海應當和平、憂心香港、新疆人權問題；儘管日本招招戳在中共敏感神經上，習近平不但表現地平心靜氣，甚至「同意雙方溝通理解的重要」。

日本首相 高市早苗：「就是因為有紛歧才更需要溝通，使雙方能合作創造利益，希望未來能以此姿態不斷地對話。」

而在總理大臣之後，防衛大臣接力上場。防衛相小泉進次郎出席東協防長會議，與新加坡、南韓、紐西蘭等多國國防部長會談，交換軍事協防意見、同意合作守護區域秩序。

日本防衛大臣 小泉進次郎：「我與各國國防部長當面並率直地交換意見，彼此構築了信賴關係，是此次馬來西亞行的重大成果。」

日本政府透露，經歷這次短時間、高強度的任務，高市政府掌握到了一定的外交手感、建立了未來國際交流的基礎。不過，日本國會本週將進行兩院質詢，朝野勢必砲火猛烈，高市早苗的內政表現還有待評分。

