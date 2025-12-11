超怕被送回中國！325中籍詐騙犯「集體砸場」失控暴動

國際中心／綜合報導

泰國北部達府（Tak）邊境城市美索（Mae Sot）的一處移民拘留中心，9 日晚間約 23 時爆發騷動。中心內關押 325 名來自中國、涉入詐騙的嫌疑人，為了抗拒被遣返，集體破壞設施並發起抗議。泰國警方最後出動水柱並切斷電力才成功壓制場面。事後，移民局已將 15 名帶頭挑起衝突者移送法辦，並為所有涉案人士建檔生物特徵資料，列入終身禁止入境泰國名單。

根據多家外媒報導，泰國移民局副局長兼發言人周榮倫（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）表示，騷亂發生於12 月9 日深夜23時 20分，地點是達府美索區塔賽魯亞（Tha Sai Luat）次區的移民拘留中心2號設施。這 325 名中國籍人士是從緬甸賭場及詐騙園區逃離後，非法跨境進入泰國遭逮捕，正等待遣返中國。

在等待遣返期間，拘留室內先出現口角，進而演變成集體打鬥與破壞行為，不少公物遭損毀，甚至有人破壞監視器，試圖阻斷警方掌握情況。移民局雖派遣翻譯前往安撫，但現場仍愈演愈烈。警方最終關閉電源並動用水槍驅離失控人群，直到10日凌晨4時30分才完全控制局勢。

騷亂中，一名姓錢的中國籍被拘留者頭部多處割傷，已送往美索醫院救治，泰國移民局局長潘納馬斯（Pol Lt Gen Panumas Boonyalug）指示，須嚴懲煽動者，並將主要挑動者隔離羈押，依刑案程序辦理，目前已有 15 名牽頭者遭到拘留，並依毀損公物罪嫌移送，該罪最高可判 3 年徒刑、或處 6 萬泰銖罰金，或兩者併科。此外，移民局表示，後續將評估是否需要對其他涉事者加控傷害或財物損害等罪名，同時已完成所有中國籍被拘留者的生物辨識資料建檔，並將其列入永久不得入境泰國的黑名單。





