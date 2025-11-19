超恐怖！新北女持高爾夫球桿「爆頭」老母 高呼：我要喝血

新北市一名女子拿高爾夫球桿狠砸熟睡的母親頭部，導致老母重傷。（示意圖，photoAC）

新北市驚傳一樁家庭悲劇！一名曾對母親家暴的女子小玲（化名），儘管被法院發出保護令，仍在今年4月深夜再度情緒失控，手持鐵製高爾夫球桿，對著熟睡中的老母親頭部一陣猛砸。由於力道極大，當場鮮血四濺，導致母親多處撕裂傷，且有開放性骨折，小玲犯案後竟脫口說出「我需要喝血」等駭人之語。小玲最後被依對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪，被判處有期徒刑3年，並在服刑完畢後，強制監護兩年。全案仍可上訴。

這起駭人聽聞的事件發生在2025年4月28日凌晨1時多，當時小玲踏出房門，見到母親正躺在客廳沙發上歇息，居然無視先前法院發布的禁制令，仍直接抄起高爾夫球鐵桿，朝母親的頭部狠狠砸下去，儘管母親驚恐縮起身子，並抬起手臂試圖防禦，可是小玲卻未停手，繼續以球桿狂敲猛擊老母頭部，導致現場血漬斑斑。

母親忍痛撥打電話求援，警員迅速趕到現場，查扣了那支鐵製凶器，並緊急將受傷的母親送醫急救。小玲母親經檢查後發現傷得不輕，右手臂被砸得皮肉綻開，右手肘腫瘀青，更慘的是右側尺骨遭受開放性骨折，左臉和左小腿也都出現了大面積的瘀傷血腫。

面對檢方指控，小玲一概否認對母親有「殺人未遂」的犯意，甚至辯稱「我完全沒有殺害媽媽的意思，她是我從小最親愛的媽媽，我怎麼會想要去殺她，違反保護令部分我沒有印象」。不過，法官檢視醫院的驗傷證明與案發現場照片，確認與母親的描述完全一致，尤其母親臉部的瘀傷顯示攻擊的力道非同小可。

法官認為小玲身為成年人，即使大學肄業，也應具備基本的社會常識，理解重擊頭部足以致命。因此，法官認定小玲當時「已預見攻擊可能導致死亡，卻仍舊執意為之」，這已構成「具有殺人的不確定故意」，而非僅僅是單純的傷害意圖。考量到小玲被逮捕時說出「我需要喝血」等語，後續經過醫院專業評估，確認她在案發前後出現了幻覺、被害妄想與情緒極度不穩等嚴重急性精神病症狀，導致她的思考與行為能力「顯著減低」。依據《刑法》規定，這類情況可以減輕刑責。

新北地院審理期間，小玲的母親雖然表達願意寬恕女兒，但同時表明不希望她被無罪釋放。最終，法官綜合小玲的犯案動機、手段、教育程度，以及受害者的態度，裁定判處她3年有期徒刑，並在刑期結束後強制執行2年監護處分。可上訴。

