超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃

譚敦慈透露，表妹婿愛吃豆腐乳，在20幾歲就罹患大腸癌。示意圖／翻攝自Pixabay

大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。

譚敦慈在《健康晚點名》節目中表示，她有一名表妹婿在20幾歲就罹患大腸癌，譚敦慈說表妹婿是川菜師傅，平常吃東西就是重油、重鹹，還很喜歡吃豆腐乳這種醃漬食物。譚敦慈提醒，所有高溫烹調的食物都可能會產生致癌物質，不要動不動就是200度、180度去烹飪，她也建議烤箱、氣炸鍋的溫度設定在120度，再拉長烹調時間即可。另外，譚敦慈透露，平時會盡量避開發酵、醃漬類食物。

譚敦慈表示，雖然大腸癌在初期治癒率很高，但還是建議要積極就醫，因為她有位表姊逃避正規治療，選擇吃中草藥，最後導致癌細胞擴散，在30幾歲就離開人世。至於如何從飲食習慣來預防大腸癌？譚敦慈建議譚，在飲食上要「少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材」。

事實上，根據國健署指出，大腸直腸癌為目前國人最常見的癌症，研究顯示大腸直腸癌患者當中有家族病史的不超過兩成，主要成因還是年齡與飲食生活習慣所致，建議每2年定期接受糞便潛血檢查，確保健康。另外，養成多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物、每天運動、定期篩檢的習慣，也能降低罹患大腸癌的風險。



