即時中心／何馨報導

今（25）日是許多孩童期盼的耶誕節，今（2025）年德國7間耶誕郵局在此之前收到世界各地孩童寫給耶誕老人的信件。其中最知名的「天堂之門」（Himmelpfort）布蘭登堡邦小鎮分局郵局收到約28萬封郵件，是德國耶誕郵局中收件量最多一處。有1萬4000封是國際來信，而有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。

每年耶誕節前夕，分散於德國各地的7間耶誕郵局，都會收到來自全球孩童的信件。耶誕節來臨之前，德國地名意為「天堂之門」的布蘭登堡邦小鎮分局Himmelpfort，今年共收到約28萬封郵件，為德國耶誕郵局中收件量最多的一處，據德國郵政（Deutsche Post）統計，這28萬封郵件當中，有1萬4000封是國際來信，從台灣寄來的信件超過9000封，是寄件數量最多的海外國家。

德國郵政指出，許多孩子會在信中畫上耶誕樹、馴鹿、雪人等塗鴉，也有人細心剪下商品型錄、標註訂購編號，希望耶誕老人「不要買錯禮物」，禮物願望琳瑯滿目，年紀較小的孩子大多希望可以拿到絨毛玩具與積木；而年紀稍長的孩子則偏好智慧型手機、遊戲機與平板電腦。

來自世界各地寫給耶誕老人信件。（圖／美聯社提供）

而郵局的耶誕回信由來，源自於1984年，當時有兩名小朋友寫信給耶誕老人，郵政人員不想讓小朋友失望，便寫了兩封回信，沒想到接下來耶老回信的消息傳開，1989年柏林圍牆倒塌後，逐漸演變成耶誕郵局。

原文出處：快新聞／超愛耶老！德國耶誕郵局收28萬封信 台灣寄了「這麼多」

