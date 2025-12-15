超愛越式洗頭！他洗完「1部位」癢到爆 醫一看傻眼：滿滿都黴菌

陳亮宇醫師透露，朋友體驗越式洗頭，2週後感到耳朵很癢。示意圖／翻攝自Pixabay

越式洗頭越來越流行，醫師陳亮宇在YouTube頻道發布一則影片，透露有朋友去體驗越式洗頭，但2週後耳朵常癢，一看診發現耳朵通通都是黴菌，他推測可能是上一位客人耳道有黴菌，但店家沒有將工具徹底消毒，才導致感染。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇在YouTube頻道中發布一則影片，透露一名好友去體驗越式洗頭，發現越式洗頭除了按摩之外，還有提供掏耳朵的服務，讓朋友非常喜歡，三天兩頭就去越式洗頭。

陳亮宇接著說，「可是過了兩個禮拜，他就發現他的耳朵會越來越悶，而且超級癢」，診斷發現朋友的耳朵中，滿滿的都是黴菌。陳亮宇判斷，可能是前一個顧客耳朵已經長有黴菌，但是店家沒有清潔好工具，才會導致黴菌傳染到下一個人身上。

廣告 廣告

陳亮宇指出，朋友耳朵長滿黴菌。圖／翻攝自陳亮宇醫師 守護你的耳鼻喉健康YouTube

陳亮宇坦言，耳朵長黴菌比較不好治療，「黴菌需要一段時間的反覆殺菌清理，甚至1、2個月之後才可能好好的控制住」。他建議，去越式洗頭之前，要記得觀察店家的環境衛不衛生。

另外，過去陳亮宇曾建議自行掏耳朵時，不要使用耳扒子，可能會導致外耳道皮膚刮傷；棉花棒也不好，可能會把耳屎推往耳朵深部，進而影響聽力，他建議最好的工具就是「小拇指」。陳亮宇提醒，如果耳朵感到非常癢，可能是黴菌感染，或是有昆蟲跑進耳朵，建議一定要就醫檢查。



回到原文

更多鏡報報導

年薪近300萬！35歲女「天天省吃儉用」買房 因1事後悔了

28歲女教師「新婚當天墜樓亡」！父母以死逼她相親 最後遺言曝光

戀童殺人犯出獄…才數小時就被槍殺！受害男童母：很高興他死了