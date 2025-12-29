超感人女女戀！曹蘭3分半催淚告白劉瑞琪 支持罹癌伴侶變性

《整形過後》曹蘭（左）3分半催淚告白劉瑞琪（右）引淚崩。（六魚文創提供）

温昇豪監製與主演的醫療情感影集《整形過後》，掀起討論潮，最新劇情以「告別、守護與面對死亡」為核心，「温昇豪自揭腦瘤病情」、「曹蘭3分半告白劉瑞琪」哭崩安心亞、「張榕容重返舊愛車禍現場」三大情感主線同步推進，讓不少觀眾直呼「這兩集根本是催淚連擊」、「哭到大便沒有衛生紙」。

尤其曹蘭、劉瑞琪劇中上演「晚年百合戀」，真摯的感情逼哭許多人，曹蘭飾演「淑華」面對伴侶「永馨」劉瑞琪就算罹癌，也堅持進行性別重置手術，曹蘭坦言自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。

《整形過後》曹蘭的演出讓導演林立書直呼驚為天人。（六魚文創提供）

曹蘭有長達3分半的真情告白催淚，她將所有恐懼與不安吞進肚子，只選擇默默守護與陪伴心愛的劉瑞琪，「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」曹蘭也給安心亞擁抱鼓勵，「你今天給她的支持，很了不起。」這段感情被不少觀眾封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。

曹蘭的演出也讓導演林立書直呼「驚為天人」。他透露，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜，林立書大讚，「她完全超出你的期待，也超出你的想像，是那種會讓你下一部作品還想再合作的演員。」曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「我只是把自己當成是淑華這個人。」談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生。」

《整形過後》張榕容心碎過去揭曉網友揪心。（六魚文創提供）

最新劇情中，終於揭開整外神醫江浩宇（温昇豪飾）內心脆弱一面，來自8年前一場無可挽回的車禍，至今讓他自責不已。張榕容飾演的「楊雅頌」，首度回到前未婚夫俊豪（陳邦鋆 飾）車禍身亡的現場，壓抑多年的創傷更全面潰堤。她在街頭失控痛哭，對著早已不在的舊愛低聲說出：「我好愛他。」温昇豪眼眶含淚回「我也是」，讓觀眾瞬間破防。

劇中也暗示温昇豪與張榕容過去錯過的感情線，對於雅頌面對江浩宇時的矛盾與掙扎，張榕容坦言，那其實是一種「對年輕的執著」：「我當初喜歡的是浩宇，但在成長之後，我選的是俊豪。真正一起生活的人，才是生命中最貼近的人。」

《整形過後》温昇豪自揭「腦瘤病情」投巨大震撼彈。（六魚文創提供）

她認為，愛並不是一成不變的狀態，而是會隨著人生階段不斷轉換，「因為你永遠不知道下一秒會愛上誰，所以更要珍惜當下，說不定下一刻，你就會失去你愛的人。」這段話也呼應了劇中雅頌在浩宇與俊豪之間的拉扯，不是誰取代了誰，而是人生在不同時刻，留下了不同重量的選擇與遺憾。

導演林立書執導的《整形過後》，每周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

