超慘！胡瓜「意外重摔」差點出事 劫後嘆：體力大不如前

胡瓜超賣力玩遊戲。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前前往台中北屯四張犁三官堂錄影，當地戰鼓隊與神將隊以盛大陣容迎接主持群，氣勢宛如總統級待遇。開場時遲遲不見胡瓜身影，直到阿翔介紹到一半，一尊神將突然衝撞主持群，引發現場騷動，隨後哨聲從神將服內響起，眾人才驚覺「神將」竟是胡瓜本人。他在脫下裝備前還即興熱舞，卻因重心不穩險些跌倒，讓主持群驚呼連連，胡瓜也自嘲體力大不如前。

為感謝熱情迎賓，製作單位安排「鏗鏗鏘鏘破氣球」遊戲，雙方各派選手，以鼓棒敲破20顆氣球後再攻擊中間決勝氣球，率先取得三勝者奪冠。經多輪激戰，藝人隊不敵戰鼓隊與神將隊，6000元獎金順利由地方隊抱走。

胡瓜被潑水。（民視提供）

胡瓜在水上玩遊戲慘落水。（民視提供）

節目後半進入「我們都要坐上來」關卡，兩組參賽者需依序爬上水上墊並保持平衡，五人全員就位且未落水者，耗時較短隊伍獲勝。佳沁這回找來小鮮肉與游泳老師助陣，以199秒完成挑戰，讓藝人隊壓力倍增。阿翔領軍上陣，不料阿龐一上墊就撞上他的鼻子，連番挑戰失敗後，阿翔乾脆站在水上墊上逐一拉隊友上來，最終以206秒過關。

胡瓜見狀興起挑戰慾，還豪語：「我大概10秒就上去了！」結果一開始便模仿阿翔站上水上墊，試圖將佳沁拉上來，卻不慎扯住她的雙馬尾，兩人雖成功坐上墊面還擺出POSE，但依舊挑戰失敗。再度嘗試時，胡瓜因重心不穩整個倒向郭忠祐，逗趣畫面笑翻全場，最終胡瓜組體力不支宣布放棄，獎金由佳沁率領的觀眾隊伍奪下。

