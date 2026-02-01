超慢跑過譽了？醫曝3特點「燃脂又不傷膝」 1類人別跟風

記者蔣季容／台北報導

近年來「超慢跑」話題相當熱門，也出現兩極評價。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近年來「超慢跑」話題相當熱門，也出現兩極評價，有人稱其為不傷膝蓋、輕鬆減脂的運動神器，也有人質疑效果有限。對此，醫師蔡明劼表示，超慢跑本身沒有問題，關鍵在於是否符合自身體能需求。

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼在臉書說明，專業定義的超慢跑有三個特點，第一，每分鐘保持約180步的小步頻，透過密集腳步降低膝蓋衝擊。第二，跑步時腳掌前半部先著地，膝蓋保持微彎，像彈簧吸收震動。第三，心率維持在能微笑聊天的「Zone 2」低強度區間，約每分鐘130下，既能燃脂又不會造成過度疲勞。

蔡明劼指出，這種低強度運動的優勢在於可以舒適地延長運動時間，即使邊看電視也能執行。對於平時久坐、缺乏運動基礎的人而言，超慢跑是非常合適的入門運動，可改善代謝、穩定血糖血脂，幫助燃燒脂肪。

蔡明劼提及，至於有運動基礎的人，想追求肌肉量與心肺挑戰，可選擇高強度間歇跑或重量訓練，以達到更有效的運動效果。他建議，民眾不需盲目跟風，也不必隨意批評運動方式，重點是找到符合自身體能與健康需求的運動，並持之以恆。

