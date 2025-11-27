「超慢跑」運動入監所推廣！ 台中女子監獄全台首見收容人躍躍欲試

首見超慢跑運動進入監所推廣。

台中女子監獄成為全台第一個將超慢跑運動帶入鐵窗內的監所！甫上任不久的台中女子監獄典獄長林順斌今（27）日邀請運動推廣教官徐棟英入監，為170名收容人示範教導簡單卻有力量的運動超慢跑，當節拍器聲響一起，百人雙腳立即原地雙膝微彎輕起跑，原本嚴肅的氣氛在慢跑後變得輕鬆。徐棟英老師說，在監所侷限的空間裡，只需要立足之地即可運動的超慢跑，是最適合的運動，慢跑後體內分泌多巴胺，也有穩定情緒的效果，值得監所推廣。

台中女子監獄位於大肚山半山腰，近來冷鋒來襲，夜裡溫度大降，許多高齡收容人體感不適，於是典獄長林順斌想到不用採購設備、不佔空間的超慢跑運動。林順斌表示，在監禁中的收容人自主性和行動上受限於法令上的限制，所以相對活動限縮，他希望收容人仍有自由的心往前邁進，他引用今年第62屆金馬獎「最佳女配角」陳雪甄上台的致詞，鼓勵收容人「不管面臨任何困境都要活在當下，把根扎在自己身上，用自由的心繼續往前走！」

台中女子監獄典獄長林順斌。

現場在徐棟英教官節拍器音響聲帶動下，百名收容人開始輕鬆原地慢跑起來。徐棟英教官表示，獄裡活動空間本來不足，原地超慢跑只要有立足空間就可以開始活動，原地跑心肺功能就會增加、三高可以穩定、體重也管理好、睡眠品質、心情也會變好，運動會分泌多巴胺、血清素、腎上腺素等，這對收容人的心情穩定會有很大幫助。他強調運動就是最好的療效藥物，增加運動也可以減少對藥物的依賴。

運動推廣教官徐棟英。

典獄長林順斌說「要命就要動，要動就選超慢跑」。他希望現場170名種子教官學到超慢跑正確的姿勢和律動之後，回去可以推廣到各廠舍，包括攜子入監的親子也一起來超慢跑，增進獄所內收容人的身心健康。

台中女子監獄收容人在訓練超慢跑。

