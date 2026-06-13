「超慢跑」配3穴位按摩 長壽養生又保養膝蓋！跑完後記得做1件事
「超慢跑」是日本福岡大學教授田中宏曉最早倡導的運動方法。他年輕時是田徑選手，卻因為運動傷害而無法持續較高強度的運動，於是研究出「對身體負擔極低，且人人都能持續進行」的跑步法來維持健康。中醫師建議，平時還可搭配3穴位來保養膝蓋，讓超慢跑保養之道更健康。
超慢跑有3大好處
中醫師鍾典育指出，超慢跑是一種低強度的有氧運動，特別適合從來沒有運動習慣、中高齡者、關節敏感的族群，根據針對超慢跑的研究文獻中，有幾項是超慢跑是帶給身體的好處：
1.保護肌肉關節、訓練核心
超慢跑強調前腳掌先著地與每分鐘120～180的步伐頻率，能降低以往跑步對膝蓋與關節的衝擊力，有一項為期12周的研究發現，參與者的膝蓋疼痛減少了20%，而活動度也提升了15%，人體第二心臟的腿部肌肉與穩定脊椎的肌肉耐力也一併提升。
2.促進心血管健康、改善三高慢性病
研究顯示，參與超慢跑12周後，參與者的空腹血糖、低密度膽固醇、發炎指數CRP都有所降低，最低可下降15%，也降低了心血管疾病的風險，對於高血壓患者的血壓控制也有幫助。
3.改善腦部認知功能、記憶能力與延長壽命
超慢跑可以提昇我們腦部額葉功能與增加海馬體的體積，進而改善認知功能與增強記憶能力。根據哥本哈根市心臟研究顯示，每周進行1～2.5小時的慢跑可使男性壽命延長6.2年、女性延長5.6年。
循序漸進增加超慢跑時間會更好
鍾典育建議，每個人可根據自身狀況，先從每天5分鐘開始，漸漸增加到10分鐘、15分鐘，甚至是1小時。步伐速度也能從每分鐘120步慢慢增加到180步。他特別提醒，在超慢跑前要記得暖身，跑完後也要收操與伸展緊繃的肌肉，若運動途中有任何不適，要立即停止，並盡快詢問專業醫師的建議。
保養膝蓋按3穴位 提升運動表現
鍾典育提供3個常用於平日保養膝蓋、舒緩關節疼痛或提升運動表現的穴位，可以配合超慢跑一起保養膝蓋：
1.足三里穴
足三里穴位於膝蓋下方四橫指，脛骨旁開約一橫指處，可改善氣血循環、強壯下肢、減輕膝蓋痠痛。
2.血海穴
血海穴位於大腿內側，膝蓋骨內上緣往上約三橫指寬，肌肉豐厚處，有活血化瘀、促進下肢血液循環、緩解疼痛的功效。
3.陽陵泉穴
陽陵泉穴位於小腿外側，腓骨小頭前下方凹陷處，可舒筋活絡、緩解腿部與腳踝的僵硬疼痛。
◎ 圖片來源／馬光中醫診所．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／鍾典育中醫師
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