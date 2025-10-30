超成功！川習會若滿分10分 川普打12分爆表
美國總統川普重返白宮後，終於再度見到中國國家主席習近平，對於這次會面，如果滿分是10分，川普打了破表的12分，相當滿意。川普表示美中已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆，持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。但先前盛傳的台灣輝達晶片，則是都沒有談到。
美國總統川普：「如果以0-10是最棒的評分標準，我會說這次會面是12分。」
川習會，川普打了破表超高分，出乎意料的是，熱門議題「台灣」沒上會議桌。
美國總統川普v.s.記者：「沒提到，都沒提到台灣，也沒有被討論。」
中國官媒新華社發布川習會通稿，同樣隻字未提台灣，還有輝達Blackwell晶片要不要賣給中國也沒談。
美國總統川普v.s.記者：「（會授權出口那些嗎？）不是，我們不是在談論，昨天剛發布的Blackwell。」
長達100分鐘的會晤，兩人從中國買美國大豆，幫忙解決烏克蘭問題，聊到北京承諾會全力遏止芬太尼，來換取美國降關稅。
美國總統川普v.s.記者：「現在芬太尼關稅，是10%而不是20%，我相信習近平會非常努力阻止這些奪命的東西流入。」
中方同時宣布，將暫停稀土出口管制措施一年。
美國總統川普v.s.記者：「我們現在達成了一項協議，每年我們會重新談判這項協議，所以我們繼續生產稀土購買稀土，以及其他跟稀土有關的，你從其他國家看到的東西。」
中國外交部發言人郭嘉昆：「習近平主席在會晤當中指出，細化和敲定後續工作，將共識維護好。」
川普重返白宮後，終於再見習近平，兩人還約好下回就是中國見。
美國總統川普v.s.記者：「我將在四月訪問中國，習近平將在那之後的某個時候來美國，可能是佛州的棕櫚灘或是在華盛頓特區。」
川習會落幕，美中貿易戰也暫時休戰，讓全球暫時喘口氣。
