超扯影片曝光！康復巴士載輪椅病患後門關不上 司機自作主張瘋狂上路

記者王浩原／台東報導

一輛康復巴士後門沒關，車內還有2名坐著輪椅的長者。（圖／翻攝自Threads@jin_geng）

有民眾今天（21日）上午開車行經台9線台東卑南路段時，發現一輛康復巴士後門沒關，車內還有2名坐著輪椅的長者，車輛行進間搖搖晃晃、險象環生，民眾擔心發生意外，拍下影片PO網，提醒相關單位能夠重視。

原PO指出，今天外送嘟嘟瓜途中，看到一幕比電影還刺激的畫面。車尾門敞開、兩位輪椅乘坐者直接暴露在後方，沒有任何防護，看得我完全不敢超車。 一個急煞或一個轉彎，後果真的不敢想像。身障朋友不是「將就載一下」，而是更需要被好好保護的人。

警方表示，該車已違反《道路交通處罰條例》30條，汽車駕駛人裝載貨物未依規定，致貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，影響交通安全，可處3,000元至18,000元罰鍰。

據了解，這輛康復巴士駕駛是一名洗腎病患，因經濟上有困難，診所好心讓他臨時代班當司機，開車載送其他洗腎病患，代班司機發現要載送的洗腎病患乘坐輪椅上車後，後車門蓋不上，但代班司機自作主張，打算以慢速開車前往診所，事件曝光後已被強制停職處分，罰單部分診所會代為吸收。

