超扯影片曝！賴清德當面下馬威「讓陳素月接班王惠美彰化縣長工作」

賴清德總統今天（28日）前往彰化縣溪湖鎮的永安宮和福安宮進行祈福活動，並永安宮媽祖前正式宣布民進黨下屆彰化縣長提名人選為綠委陳素月。賴清德強調，黨內的「類初選」已經結束，感謝參與的四位參選者的承擔，並讚揚其他競爭者也已公開支持陳素月，更在彰化縣長王惠美，以及國民黨可能縣長參選人選謝衣鳳面前說，讓陳素月能接班王惠美的工作。

總統賴清德。（圖/中天新聞）

在今日的祈福行程中，賴清德與民進黨秘書長徐國勇、現任縣長王惠美、以及國民黨下屆縣長呼聲最高的立委謝衣鳳皆共同出席。綠營方面，除陳素月外，立委黃秀芳、前市長邱建富及彰化市長林世賢也全員到齊。

賴清德在永安宮致詞時先提到27日深夜發生的地震，感念媽祖保佑讓各地並無重大災情，並祈求台灣國泰民安、風調雨順。接著話鋒一轉，他提到現任縣長王惠美將完成8年任期的階段性任務，並對王惠美過去8年的辛勞表示肯定。

賴清德說出要陳素月接班王惠美的工作時，一旁王惠美和謝衣鳳面無表情。（圖/資料照）

他在致詞中還提到，針對2026年彰化縣長布局，國民黨還沒初選，民進黨提早一些，選對會已拍板陳素月出戰，他特別感謝參與「類初選」的4位人選：陳素月、黃秀芳、邱建富與林世賢願意承擔，並讚許他們過去的表現獲得縣民肯定，也感謝他們全力支持陳素月。

賴清德強調，他今天向媽祖祈福，除為台灣祈福，讓台灣這塊土地永遠平安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。不過，賴清德此話一出，讓站在一旁的王惠美和謝衣鳯臉色一變、尷尬以對。連在拍合照時，當大家都比讚，王惠美和謝衣鳳沒有比讚。

