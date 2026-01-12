超扯待轉格! 畫在透天民宅正前方 騎士看不到燈號

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東市建國路上最近被民眾發現有個區域超小的停車格，而且還是劃設在透天民宅的正前方，這不僅騎士難停，也會造成住戶出入的困難，更扯的是前方根本沒紅綠燈可以看，讓居民直呼這樣的設置真的有夠扯，另外還有停車格也是畫在兩間民宅出入口的中央，如果有人停車，兩戶人家進出，就必須閃邊走。

待轉格畫在透天民宅正前方，影響騎士與住戶。 （圖／民視新聞）

機車騎士來到屏東建國路上住處路口，想要停到待轉區，但格子超小幾乎停不進去。更扯的是，就算騎士進入待轉區等候，但往通行的方向看過去，左右兩邊根本沒有紅綠燈顯示，到底要怎麼過去，讓人一頭霧水。附近居民：「這邊沒有紅綠燈可以看，我要過去那邊沒有紅綠燈可以看，只能看那個行人燈號標示。」這處精緻的待轉區，就劃設在一棟透天民宅前方，住戶將轎車停在自家騎樓，不僅經常遭騎士刮傷板金，就連出入也受到影響。附近居民：「不可以這樣劃設，機車若停在他們的前面這樣子，會影響到他們進出。」

兩棟民宅門前畫設停車格，車子一停影響住戶出入。 （圖／民視新聞）

超扯停車格，車子一停影響兩家住戶受影響。 （圖／民視新聞）

民眾直呼民宅正前方畫待轉區真的有夠扯，但在廣東路上這個停車格也是不遑多讓，位置就在兩戶住家出入口中間，一戶一半，只要有人停了車，進出就得用閃的。屏縣交通旅遊處副處長張瑞裕：「在民眾尚未興建房屋前，都已經有了畫設停車格，另道路劃設待轉區的部分，因涉及到路權單位的權管，也可以向路權單位來提出申請塗銷。」早年的道路交通規劃，部分已經不符使用現況，相關單位說，如果住戶覺得有不方便，可以依法申請，等到審查會勘後就能塗銷，不過在此之前，民眾就只能暫時接受，我家門前沒小河，但有停車格、待轉區的這個事實。

