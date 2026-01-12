超扯！京都伏見稻荷大社 遊客瘋刻「到此一遊」

根據日本媒體報導，京都伏見稻荷大社附近竹林正面臨前所未有的破壞危機。這處連接著名千本鳥居的登山步道沿線，原本翠綠茂密的竹林如今傷痕累累，至少數百棵竹子遭人以金屬或石頭等堅硬物品刻劃，留下深淺不一的塗鴉痕跡。

現場調查發現，這些塗鴉內容多為英文字母縮寫、愛心符號，以及疑似記錄到訪年份的西元數字。除了英文、韓文、中文等外語塗鴉外，也發現日文刻字，顯示破壞行為並非單一族群所為。破壞情況在半山腰的末社一帶尤其嚴重，部分區域超過100棵竹子遭到刻畫。

79歲的竹林地主中村晃對此表達強烈憤怒。他指出，儘管已在竹林周邊設置圍籬，仍屢次遭人闖入破壞，甚至還有遊客亂丟垃圾。中村晃透露，相關破壞行為在新冠疫情趨緩、觀光人潮回流後明顯增加，若情況持續惡化，他將不得不向警方求助。

專家警告，這些刻痕會破壞竹子的表皮與組織，輕則影響外觀，重則導致竹子枯萎、腐爛，甚至在結構受損後倒塌，對遊客安全造成嚴重風險。若放任塗鴉行為不管，恐將引發更多模仿效應。

類似情況同樣發生在京都另一著名景點嵐山竹林小徑。該地區被列為歷史風土特別保存區，市府去年調查確認約350棵竹子遭塗鴉破壞。為防止竹子倒塌危及遊客，地方自治會已砍伐部分受損竹林，並以綠色膠帶遮蓋刻痕。

然而，這些應急措施同樣引發爭議。無論是遮蓋或砍伐，都會破壞原本茂密的自然景觀，削弱景點魅力。更棘手的是，伏見稻荷周邊竹林多為私有土地，土地權屬分散，市政府無法主動決定進行修補或砍伐，使得統一管理與大規模防範措施更顯困難。

這起事件再次凸顯日本觀光過度化的嚴重問題。隨著外國遊客人數創下疫後新高，京都正承受前所未有的觀光壓力。當地政府雖積極研擬對策，但面對文化資產與自然環境遭受的衝擊，如何在觀光發展與環境保護間取得平衡，已成為刻不容緩的課題。

