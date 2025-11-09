超扯！北市窗戶「從天而降」險砸路人 誇張畫面曝光

即時中心／廖予瑄報導

虛驚一場！台北市大安警分局的員警今（9）日下午1時許在敦化南路一段一帶巡邏時，發現某棟老舊大樓的窗戶竟突然從天而降，幸好沒有造成傷亡。經過調查，疑似是大樓某住戶正在整修，窗戶遭強風吹落；後續警方已連繫大樓管委會，並由保全將現場的碎玻璃清理完畢，隨後也聯繫屋主到場將其餘窗戶加固，防止2次遭吹落。

警方表示，大安分局敦化南路派出所的員警今日下午巡邏行經敦化南路一段時，發現一個窗戶突然從某棟老舊大樓上掉落馬路，所幸沒有砸中路人及駕駛，虛驚一場。

窗戶從某棟老舊大樓上掉落。（圖／警方提供）









警方調查，事發原因為該大樓的某間住戶正在進行屋內整修，不料窗戶卻不敵強風吹拂，因此掉落。現場的員警見狀後也立即連繫該大樓的管委會，並由保全迅速清除地上的碎玻璃，隨後聯繫屋主到場將其餘窗戶加固，以防止2次吹落，再度發生危害。





快新聞／北市窗戶「從天而降」路人險遭砸 畫面曝光

該大樓某住戶在進行屋內整修時，窗戶不敵強風遭吹落。（圖／警方提供）





大安分局呼籲，若民眾發現住家外牆或窗戶有損壞情形，或是氣象報導有颱風來襲，應儘速通報管理委員會或專業技師檢修，以免發生憾事，「警方將持續加強戒備，以維護市民安全。」

原文出處：快新聞／超扯！北市大安區整面窗戶「從天而降」險砸路人 誇張畫面曝光

