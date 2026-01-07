超扯！媽媽為追星偷老公印章貸款 秒燒光8千萬超慘下場曝光

記者鄭尹翔／台北報導

韓國打造無數紅遍全球的明星。（示意圖／可樂旅遊提供）

韓國近日爆出一起極端追星引發的婚姻悲劇。一名已婚媽媽因過度沉迷追星，為了替防彈少年團（BTS）偶像應援，竟偷拿丈夫印章貸款高達 8000 萬韓元（約新台幣 173 萬元），將大筆金錢投入生日應援廣告與大量購買專輯，最終讓丈夫心寒提告離婚。

媽媽為追星偷拿老公印章貸款。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據韓媒《lawtalknews》報導，這名家庭主婦原本在育兒與家務壓力下，因緣際會迷上偶像選秀節目出身、現隸屬防彈少年團的男偶像。起初丈夫並不反對，認為妻子追星能紓解情緒，卻沒想到她越陷越深，逐漸無心照顧家庭，不僅放任女兒放學後獨自坐在便利商店前等待，家中也堆滿外送垃圾與偶像周邊商品盒。

丈夫多次溝通、勸說甚至爭吵皆未果，直到近日在衣櫥中發現一張貸款通知單，才驚覺事態嚴重。原來妻子竟在未告知情況下，私自拿走丈夫的印章向金融機構貸款，並搭配信用卡刷卡，累積金額超過 8000 萬韓元，資金全數用於在首爾江南站刊登偶像生日應援廣告，以及一次性購買多達 500 張簽售專輯。

面對丈夫的憤怒指責，妻子不但未感到愧疚，反而反嗆表示：「這位歌手陪我走出憂鬱，給了我活下去的動力。」甚至激動地說出：「如果我歐巴排名下降了，你負得起責任嗎？」相關言論讓丈夫徹底心死，最終選擇向法院訴請離婚。

該案件曝光後，在韓國網路上引發熱烈討論，不少網友直言追星應有界線，不能以家庭、孩子與經濟為代價。此案也再度掀起外界對「過度追星」、「應援文化失控」及家庭責任之間界線的關注。

