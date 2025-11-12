超扯！宜蘭五結鄉淹大水 護理師「竹筏載機車」上班
鳳凰颱風襲台，宜蘭縣受外圍環流及共伴效應影響，出現超大豪雨災情。根據中央氣象署統計，自10日0時至12日上午9時，宜蘭縣東澳嶺累積雨量達1062毫米，過去24小時最大雨量出現在冬山794毫米，3小時累積雨量蘇澳334毫米。
五結鄉利澤村淹水情況嚴重，五十二甲濕地保護區周邊持續淹水。今日一名護理師需要出門上班，擔心機車在積水中拋錨，家人緊急使用竹筏協助載運機車，畫面在網路流傳引發關注。
蘇澳鎮聖愛里市區道路水淹半個輪胎高，黃澄澄的泥水從馬路沖入地勢低窪的巷弄，許多民宅積水高度超過腳踝，從客廳淹到浴室，地板覆蓋一層泥沙。
中山路二段多輛機車泡在水中，轎車勉強在水中行駛，掀起陣陣波浪。南方澳池碧宮前形成一條小河，路邊堆滿沖刷而來的土石。永春里因有土石流爆發風險，行動不便的居民需要撤離。
昨晚救護車前往執行撤離任務時，行駛到一半困在積水中拋錆，多位熱心民眾協助消防隊員將救護車推到路邊。消防局隨即派遣其他分隊救護車接手支援，將居民平安送往鎮公所暫時安置。
今日上午發生另一起意外，一輛轎車因泡水拋錨停滯路中央，遭前往救災的國軍裝甲車輾過。裝甲車疑因視線不佳未察覺前方車輛，造成擋風玻璃碎裂，車頂被壓爛，車身凹陷扭曲。車主表示當時該地區淹水高度達一層樓高，車輛整個泡湯，後續將研擬求償問題。
氣象署最新資料顯示，颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地。颱風強度持續減弱且暴風圈縮小，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖仍構成威脅。
