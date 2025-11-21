超扯！替代役男入營首日「逃離成功嶺」上廁所一度失蹤…午夜躲回家休息

記者陳弘逸／台中報導

台中市成功嶺營區，驚傳離譜逃兵案。（圖／記者吳泊萱拍攝）

台中市成功嶺營區，驚傳離譜逃兵案，一名替代役男昨天（20日）入營報到，未料，昨晚藉口要上廁所，竟趁隙逃離營區，直到集合時間點名，才發現人已逃跑；經營區緊急通報家屬，才知他已回到家中，但情緒不穩，暫時在家中約束觀察，詳細案情仍待釐清。

初步了解，涉案人為270梯次的役男，昨天（20日）下午2時入營報到，在晚上9時許，藉口要上廁所，疑從窗戶爬出並逃離營區，直到集合點名時，才發現有人失蹤，緊急通報找人。

經營區通報家屬，落跑的役男，於午夜平安回到家，但因情緒不穩定，先在家中約束觀察，詳細案情仍待釐清。

