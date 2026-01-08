超扯！桃客駕駛「一手握手機、一手抓方向盤」大拇指狂刷網頁 警要罰了

記者羅欣怡／桃園報導

有網友爆料桃園客運駕駛開車滑手機，警方開罰。(示意圖／翻攝自pixabay)

桃園客運去年才發生司機不滿被嗆聲，痛扁學生的事件，昨（7日）又遭爆料有駕駛一邊開車、一邊滑手機的離譜畫面。警方表示，駕駛已經違反相關規定，將依法開罰3000元。

有網友在Threads上PO出一段影片，一名桃園客運的駕駛在行進間左手拿手機、右手控制方向盤，還要注意前車的車況，左手大拇指還不停的刷網頁，一心三用，看得錄影的民眾捏一把冷汗。

畫面曝光後，網友也紛紛留言「讓他永久無法開車」、「扯欸」、「罰起來」、「桃園客運司機真的很可憐 拿乘客性命開玩笑」、「罰起來」

對此，桃園分局表示，經審視影片，大客車駕駛人行進間使用手機，已違反交通管理處罰條例第31條相關規定，可處新台幣3000元罰鍰，本分局將依法開罰。警方呼籲汽機車駕駛人，行駛時間切勿使用手機，以免分心危害自身及他人安全。

交通局也說，將在公車評鑑予以扣點，除與業者溝通，加強駕駛教育，也會依照契約內容對業者裁罰。

