超扯！沿路偷5種車代步 從單車一路換到汽車

沿路物色代步交通工具，先偷腳踏車沿路換到汽車，張姓男子被南投地院判5個徒刑。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好扯！南投縣張姓男子到南投市沿路偷車當代步工具，且看到比原先的高級就換乘，先從腳踏車，沿路換沒拔鑰匙的機車、輔助電動自行車、重型機車，最後改偷沒熄火的汽車開回埔里，還請手機行解鎖偷來汽車內iPhone手機，南投地院法官依竊盜罪判處5個徒刑，各判3到5個月徒刑，應執刑1年。

張姓男子因詐欺案坐牢2年2個月，2023年才出獄，去年11月19日下午走到南投市一家咖啡館外，看到價值8500元的捷安特腳踏車就騎走，騎一小段路發現有機車未拔鑰匙，就把腳踏車丟著，換騎機車到南投醫院，把車停在車棚，到醫院就醫後出來，發現有部價值1.5萬元的輔助電動自行車，鑰匙還插在電門上，改偷騎走這部車。

張男騎一段路後，又發現路邊有部重型機車，車籃上有車鑰匙，坐墊也沒關好，他改偷機車騎走，還把車內的鑰匙、電動門遙控器一併偷走。

換乘4種車子後不過癮，張男想回埔里住處，再度物色更方便的交通工具，發現有部汽車沒熄火，於是大剌剌地坐進車裡，把車子開回埔里，把車內500元和手機放身上，先開車去朋友家聊天，聊完天把車內放的iPhone手機拿去手機行請店家幫忙解鎖，所有過程從從容容。

被他偷走車子的失主陸續報案，南投警方追查，找到4部被張男偷走又棄置的車子及遙控器，後來一路查到埔里，也找到被偷的汽車還有張姓偷車賊。

張男爽快承認是他偷的車，因為要找較方便的代步工具，才會換了幾種車，因為患有紫斑症，院方裁定羈押入看守所前，還先去住院6天。

南投地院法官近日將他依竊盜罪，判處5個有期徒刑，合計19個月，應執刑1年。

