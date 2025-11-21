超扯！無人機闖花蓮監獄「空投違禁品」給受刑者 法務部震驚：全台首例

無人機闖花蓮監獄「空投違禁品」給受刑者，法務部震驚：全台首例！圖／截取自花蓮監獄官網

全台首度出現的離譜事件！近日花蓮監獄驚見有人透過無人機，將「違禁品」從空中投下給受刑人，震驚各界。對此，法務部也發聲了，呼籲必須嚴加把關、防範，否則後果將不堪設想。

今年9月14日晚間10時，一輛可疑轎車停靠在花蓮監獄外圍牆旁，警衛察覺異狀後立即通報中央監控中心加強注意，不久後，該車迅速駛離現場。除了監視系統外，值班人員也透過瞭望哨進行目視巡查，卻意外發現一架無人機闖入監獄上空，並在籃球場上方投下兩顆排球。

廣告 廣告

管理人員見狀立刻前往查看，結果發現排球外層有粗糙縫線，切開後，裡面竟藏有6包檳榔與4瓶塑膠瓶威士忌，管理單位推測，有受刑人以不明方式聯絡外部人士，利用無人機空投將酒類、檳榔包進排球內，避免摔破。

因這類物品必須有人接應，監獄管理員決定「將計就計」，把排球調包為另外兩顆空球，並在隔日放封時埋伏觀察，果然一名陳姓受刑人前來撿取，被當場逮捕。

之後監獄報請花蓮縣刑大偵辦，並循監視器追查到可疑車輛車主。警方於10月15日在花蓮市逮捕29歲羅姓男子。羅男供稱，是受陳姓受刑人委託，才以無人機協助將違禁品空投入監。警方也在現場查扣無人機、遙控器及電池等證物。

對於這起全台首宗透過無人機往監獄投擲違禁品的案件，法務部相當震驚併高度關注，憂心若未及時強化防範，不法人士可能利用相同手法將武器、毒品、手機等更具危害性的違禁品送入監獄，恐重演高雄大寮監獄挾持事件，或引發暴力衝突與安全危機，後果不堪設想。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德大啖日本海鮮登外媒！日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰 中國跳腳嗆聲了

點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡

她借13萬卻要還1260萬！放貸人2招設陷阱 警方揭「套路貸」2特徵