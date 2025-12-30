超扯！無聊保全頂樓狂丟8支滅火器 住戶險遭砸中頭破血流

板橋一名周姓保全竟因無聊，連續三日從頂樓丟滅火器下樓。示意圖

新北市板橋區驚傳離譜危險行為，一名社區保全竟因「無聊」在巡守勤務期間，連續多日從社區頂樓將滅火器往下丟，總計丟擲8支，重物砸落至隔壁屋頂及住戶遮陽板，所幸未造成人員傷亡，但已讓住戶心驚膽戰，直呼差點「頭破血流」。

警方於昨（29日）中午12時許接獲通報，地點位於板橋區文化路二段一處社區，社區總幹事報案稱，發現有滅火器掉落於社區屋頂，擔心危及住戶安全，請求警方協助處理。

警方到場後調閱監視器畫面，赫然發現社區27歲周姓保全於這個月27日至29日期間，竟多次將社區公用滅火器搬至頂樓，隨意往下丟擲，合計8支，砸中隔壁屋頂及住戶遮陽板，行徑相當誇張。所幸當時下方未有人員經過，未釀成傷亡，否則後果不堪設想。

進一步了解，周男與報案人同屬同一家保全公司，周男向警方供稱只是因為「覺得無聊」，才會在巡守時做出危險舉動。直到昨（29日）有住戶發現遮陽板遭砸毀反映給總幹事，調閱監視器後才揭發整起事件。目前周男已被保全公司調離該社區。

警方表示，住戶暫未提出毀損告訴，保全公司也已表達將負責賠償屋頂及遮陽板損失，但周男行為已涉及公共安全。警方已通知其到案說明，後續將依違反《社會秩序維護法》第63條第4款，移請新北地方法院簡易庭裁處，依法究辦。

警方也呼籲，任何高空拋擲物品的行為都可能造成嚴重傷亡，切勿因一時無聊或僥倖心態，做出危及他人生命安全的危險舉動。



