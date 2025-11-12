超扯！高虹安市府惡搞新竹棒球場 破壞現場被法官認證
〔記者洪美秀／新竹報導〕超扯！新竹市立棒球場被高虹安市府惡搞破壞現場被法官認證。
新竹市議員楊玲宜表示，棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能再度原形畢露，近日桃園地方法院判決新竹市棒球場營造廠商(巨佳)敗訴，應賠償施工包商(揚名實業)尾款737萬餘元，並駁回被告(巨佳)求償4100萬全場換土工程費用，理由是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商進行驗收，非包商之過，因而駁回4100萬求償金。她說，這意味，巨佳與竹市府，雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序，後續衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，這筆費用根本就不應產生、讓市民買單。
她說，法官也認證破壞新竹市棒球場現況，讓包商無法進行驗收的元凶，就是竹市府。她認為市府應要求巨佳負起責任，全額支付這筆1.3億元後續改善工程費用。更重要的是，該判決很明確的指出，根據台灣省結構技師公會的鑑定報告，「覆土之斷面強度並未到達我國混凝土結構設計規範所可確保之安全程度與排水工程毫無關聯性，」竹市府卻依此理由逕行開挖移走覆土並拒絕驗收，該判決直接打臉竹市府與巨佳唱雙簧、欺負小包商之荒唐行徑。
她說，竹市棒球場從112年起歷經多次開挖，球場現況被破壞，也無法進行後續驗收與責任歸屬，剪不斷理還亂，這就是高虹安任內所主導的政治惡搞秀，一個球場草皮與排水工程搞了3年還搞不定。難怪味全龍公司不願意再耗下去，提出解約。
她說，上週議會棒球改善工程監督小組會議上，她要求市府說明與巨佳履約爭議細項為何？只知道市府認定完成可驗收工程款約3000萬與巨佳認知2.82億元有巨大落差。但市府與巨佳部分解約，其解約項目與經費細項又為何？再者市府逕行移除過覆土，該覆土去向為何？總計又移除多少噸覆土？占總覆土比例多少？該覆土若屬市府產權，就不應隨意棄置，如今去向與如何處置，市府也未說明。一場荒唐政治惡搞秀，毀掉球迷的球賽，也毀掉市民對高虹安的執政信心。
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
賴清德籲替沈伯洋發聲 韓國瑜回嗆：你先廢除台獨黨綱
翁曉玲提三級獨立機關正副首長經立院同意任命 林月琴：毀憲亂政又一例
中國四川阿壩紅旗橋合龍不到10個月...... 瞬間垮塌畫面瘋傳
其他人也在看
新竹棒球場爭議 議員轟高虹安市府「破壞現場、拒驗收」釀1.3億費用
桃園地方法院近日判決，新竹市棒球場營造商「巨佳營造」在與施工包商「揚名實業」的官司中敗訴，須支付工程尾款737萬餘元，且求償4100萬元換土費用遭駁回。法院指出，市府多次開挖破壞現場、拒絕驗收，責任不在包商。民進黨議員楊玲宜、曾資程批評，這意味新竹市府與巨佳拒絕讓包商進行改善與驗收程序，導致後續高達1.3億元的改善工程根本「不該由市民埋單」。太報 ・ 1 小時前
全國心智障礙者親子運動大會啟動 聖火傳遞象徵平權共融
記者曾芳蘭／竹市報導 每兩年舉辦一次的「二0二五全國心智障礙者親子運動…中華日報 ・ 1 天前
竹市府糗了！高虹安「挖大秘寶」遭打臉 法院認證：破壞棒球場
即時中心／高睿鴻報導新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員楊玲宜今（12）日曬出桃園地院判決書，指出竹市棒球場營造廠商「具佳」被判敗訴、駁回其求償4100萬全場換土工程費，且還得賠償施工包商「揚名實業」737萬；理由就是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，非包商之過，故駁回4100萬求償金。民視 ・ 1 小時前
挖大秘寶變成破壞球場！議員曬判決嗆高虹安：徹頭徹尾的政治鬧劇
即時中心／高睿鴻報導新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員曾資程今（12）日曬出桃園地院判決，說明新竹市政府被認證「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」。曾資程因此痛批，這場被高虹安市府包裝成「追求真相」的行動，事實上，根本就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。民視 ・ 1 小時前
高虹安連任遇助理費案、陳時奮案擋路 新竹市藍白合變數多
民眾黨目前規劃新竹市仍以市長高虹安為首選，但所涉詐領助理費案定於12月16日二審信傳媒 ・ 1 天前
路樹接連倒塌議員籲健檢 竹市：研擬種植設計
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市近日風勢強勁，傳出多起路樹倒塌意外。有市議員質疑，市府未做好控管與健檢，許多地方更因樹根隆起導致人行道破損。市府表示，將持續盤點，研議適合種植原則。中央社 ・ 6 小時前
巨佳欠新竹棒球場下包商工程款 法院判付737萬元
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款，一狀告上法院。桃園地方法院判決，巨佳營造應給付包商揚名實業公司新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。中央社 ・ 2 小時前
世界盃》梅西拒絕承諾一定會參加明年世界盃 坦言「不想成球隊負擔」
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）近日對是否代表衛冕冠軍阿根廷出征2026年美加墨世界盃表達了不確定性，他坦言不希望在國家隊「成為負擔」。同時，這位巴塞隆納傳奇也透露了渴望回歸前東家的強烈意願。目前效力於美國職業足球大聯盟國際邁阿密隊的梅西，在受訪時解釋了他的顧慮。他強調，能夠為國效力，尤其是在世界盃等重大賽事中出戰，意義非凡。然而，他更希望確保自己的身體狀態處於高水準。「但正如我所說，我不想成為負擔。我想感覺自己身體狀況良好，能夠確定自己可以幫助球隊、為球隊做出貢獻。」梅西向西班牙《體育報》表示。梅西進一步指出，MLS的賽季與歐洲賽季不同，世界盃前僅有較少的比賽進行調整，他將逐日評估自身狀況，以決定是否參賽。另一方面，阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）雖已將梅西納入本次國際比賽日名單，但也坦言球隊已開始為「後梅西時代」做準備。他表示，現在的球隊無論有或沒有梅西，都能以相同方式比賽，這在過去是較為複雜的。此外，梅西在前往阿利坎特（Alicante）與阿根廷隊會合的途中，秘密造訪了巴塞隆納，並參觀了翻新後的諾坎普球場。這位曾帶領巴塞隆納贏得十座西甲冠軍麗台運動報 ・ 3 小時前
明天乖乖出門上班！鳳凰颱風越來越弱 網嘆雙北放假機率是0：早點睡比較實在
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導鳳凰颱風強勢來襲，但如今通過菲律賓轉往台灣後，已於今（11）日上午減弱為輕颱，中央氣象署預測它將持續減弱，暴風圈也會...FTNN新聞網 ・ 1 天前
運動會跑2百公尺突倒地！學生送醫不治 同學目擊全程吐事發經過
《極目新聞》報導，該運動會於11月1日至2日在棲霞區實驗初級中學（堯化校區）舉行。目擊學生向媒體透露，事發當時比賽才剛開始不久，選手突然倒地，場面一度緊張，師生和醫護人員立刻展開急救。該學生指出，出事者並非主辦校學生，而是來自其他學校的參賽選手。針對這起事件...CTWANT ・ 4 小時前
電商直播教母KK專欄／直播經濟席捲娛樂圈！藝人跨界第二舞台開創新藍海
當螢光幕的光不再只來自攝影棚，越來越多藝人轉向手機鏡頭，開啟屬於自己的「第二舞台」。直播，正在重塑娛樂產業的生態。即使是不缺曝光、不缺節目的明星，也紛紛開啟直播，原因其實很簡單，他們渴望「真實」與「主動」的溝通權。姊妹淘 ・ 1 天前
【更新】京華城賣地套現30億 北檢今傳中石化董事長陳瑞隆
京華城商場熄燈後，土地對外公開交易，原市價342億，但威京集團旗下鼎越開發公司卻高於市價30億，以372億元得標，集團主席沈慶京疑為幕後黑手，檢調在今年5月發動搜索約談，將集團旗下中工前後任董事長等9人列為被告，知交保候傳，今(11/11)日北檢再度指揮調查局北機站約談中石化董事長陳瑞隆等5人，以被告身分約談到案。太報 ・ 1 天前
對抗癌中之王「胰臟癌」！中醫揭「3大飲食」傷害健康，教你日常養生3大關鍵防範
近期有許多新聞報導胰臟癌引起社會關注。這幾年，胰臟癌在台灣的發生率逐漸攀升，醫界普遍認為與甜食過量、油脂偏多、精緻澱粉三大飲食習慣脫不了關係。姊妹淘 ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」常見Q&A：哪些ATM可以領？ATM如何操作？ATM未吐鈔或暫停服務怎麼辦？
普發一萬ATM領現11月17日開放！操作ATM領現的過程中，讀者朋友可能遇到各種問題，比如：該怎麼領？要準備什麼？發生ATM未吐鈔或暫停服務情形怎麼辦？若顯示為問題帳戶，後續又該如何領普發一萬？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解答疑惑！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前
吳宗憲公開預言「粿粿、王子難翻身」！分析內幕：女方淨身出戶
「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，跟羅志祥、何美同台受訪。日前范姜彥豐在社群踢爆老婆粿粿與王子邱勝翊有不當的男女關係，事後談判破局，三方已走上法院。吳宗憲今針對此事，表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，不要掙扎了，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。中時新聞網 ・ 8 小時前
「AI女神」李珠珢傳獲續約、明年續留台灣 富邦育樂回應了
即時中心／徐子為報導Fubon Angels韓籍「AI女神」李珠珢來台後擁有高人氣，不過人紅是非多，過去也常傳出她耍大牌、公主病等傳聞，媒體報導，李珠珢適應台灣的應援文化，明年確定續留台灣展開第2年啦啦隊生涯，對此富邦育樂也做出回應。民視 ・ 5 小時前
「長沙旺旺黑皮隊」官宣內容狂喊「回家」顯涉統戰遭炎上...黃國昌稱：去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！
由於該聲明處處以「家」、「回家」、「家鄉」等字眼指稱，也遭外界批評具極大統戰嫌疑。對此，黃國昌今在立法院受訪時表示，「去打個棒球，真的去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！」放言 Fount Media ・ 8 小時前
吃老鼠撐35天！她海島求生賽瘦14公斤拿獎金
[NOWnews今日新聞]中國上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外力拼生存時長，吸引網友觀眾。而近期在浙江溫州的一場海島求生賽，第三名的 25歲東北女孩在島上靠吃老鼠、吃海鮮生存了35天，成...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
NBA》勇士慘輸雷霆 Curry吞生涯17年首次惡性犯規
Stephen Curry在因病缺陣3場比賽後於今天歸隊，但他的歸來沒有對金州勇士太來太大幫助，最終他們在客場以102比126慘敗給上季總冠軍奧克拉荷馬雷霆，Curry還吞下生涯第1次惡性犯規。TSNA ・ 8 小時前
《英雄聯盟》Faker選各賽區最強選手！Maple被認可LCP史上最佳
公認是《英雄聯盟》史上最傳奇的選手李相赫「Faker」今年再度帶領 T1 奪下三連冠，並把自己的世界冠軍紀錄推高到無人可觸及的第六個，而官方在今（11）日釋出了比賽期間與 Faker 的快問快答，問了各賽區史上最佳的選手分別是誰，而 LCP 賽區則是由他的老對手「Maple」獲得神的認可。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前