超扯！高虹安市府惡搞新竹棒球場 破壞現場被法官認證

新竹棒球場政治惡搞秀突顯高虹安執政無能，且破壞棒球場現況還被法官認證。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕超扯！新竹市立棒球場被高虹安市府惡搞破壞現場被法官認證。

新竹市議員楊玲宜表示，棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能再度原形畢露，近日桃園地方法院判決新竹市棒球場營造廠商(巨佳)敗訴，應賠償施工包商(揚名實業)尾款737萬餘元，並駁回被告(巨佳)求償4100萬全場換土工程費用，理由是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商進行驗收，非包商之過，因而駁回4100萬求償金。她說，這意味，巨佳與竹市府，雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序，後續衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，這筆費用根本就不應產生、讓市民買單。

她說，法官也認證破壞新竹市棒球場現況，讓包商無法進行驗收的元凶，就是竹市府。她認為市府應要求巨佳負起責任，全額支付這筆1.3億元後續改善工程費用。更重要的是，該判決很明確的指出，根據台灣省結構技師公會的鑑定報告，「覆土之斷面強度並未到達我國混凝土結構設計規範所可確保之安全程度與排水工程毫無關聯性，」竹市府卻依此理由逕行開挖移走覆土並拒絕驗收，該判決直接打臉竹市府與巨佳唱雙簧、欺負小包商之荒唐行徑。

她說，竹市棒球場從112年起歷經多次開挖，球場現況被破壞，也無法進行後續驗收與責任歸屬，剪不斷理還亂，這就是高虹安任內所主導的政治惡搞秀，一個球場草皮與排水工程搞了3年還搞不定。難怪味全龍公司不願意再耗下去，提出解約。

她說，上週議會棒球改善工程監督小組會議上，她要求市府說明與巨佳履約爭議細項為何？只知道市府認定完成可驗收工程款約3000萬與巨佳認知2.82億元有巨大落差。但市府與巨佳部分解約，其解約項目與經費細項又為何？再者市府逕行移除過覆土，該覆土去向為何？總計又移除多少噸覆土？占總覆土比例多少？該覆土若屬市府產權，就不應隨意棄置，如今去向與如何處置，市府也未說明。一場荒唐政治惡搞秀，毀掉球迷的球賽，也毀掉市民對高虹安的執政信心。

新竹市立棒球場被高虹安市府惡搞破壞現場被法官認證，新竹市議員楊玲宜籲市府對外公開說清楚。(資料照，記者洪美秀攝)

