超挺台灣！巴拉圭總統拒絕北京誘惑：斷交台灣的國家都變慘

國際中心／綜合報導

南美洲唯一友邦巴拉圭總統聖地牙哥·貝尼亞（Santiago Peña）近日接受外媒訪問時，重申與台灣的歷史性聯盟，並明確排除轉向北京建交的可能性。他直言，數據顯示許多拉美國家為了中國市場犧牲與台灣關係，結果「情況反而更糟」。貝尼亞強調，與其追求遙遠的中國，不如深耕鄰國巴西，更霸氣喊話：「我的『中國』就在身邊。」

據綜合外媒報導，貝尼亞在訪談中展現了極具務實色彩的外交戰略。他指出，根據相關報告與鄰國經驗，對中國開放市場並未如預期般帶來紅利，並認為與其橫跨大西洋去迎合一個擁有5000年文明、但缺乏共同歷史根源與價值觀的國家，不如跨越巴拉那河，去經營擁有2.2億人口、全球第8大經濟體的巴西市場，更透露曾向巴西總統路易斯·伊納西奧·魯拉·達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）表達此一觀點，認為深化區域合作才符合巴拉圭的最大利益。

「看看那些從台灣轉向中國、投身中國夢的拉丁美洲國家，它們的情況都比巴拉圭更糟。」貝尼亞以宏都拉斯為例，該國於2023年與台灣斷交轉向中國，原寄望農漁產品能打開中國大門，結果卻事與願違。原本在台灣享有穩定價格與銷路的白蝦，在失去台灣市場後，並未獲得北京具體的貿易協議支持，導致產業陷入停滯與價格崩跌的困境。

貝尼亞強調，中國不僅是國家，更是一個龐大的文明體系，雙方文化與價值觀差異巨大。自己不願巴拉圭重蹈宏都拉斯的覆轍，因此堅持將外交與經貿重心放在鄰近的盟友與區域夥伴身上，而非隨波逐流屈服於北京的壓力。

而貝尼亞的強硬表態，再次確立了巴拉圭作為台灣在南美洲堅定盟友的地位。他透過務實的經濟分析與鄰國慘痛案例，論證了維持台巴邦誼的必要性，並向國際社會傳達清楚訊號：對巴拉圭而言，經營好身邊的「巴西市場」，遠比追求虛無縹緲的「中國夢」更具實質意義。

