超挺彭文正！他曝當年論文門遭民進黨封殺 扁家暖心舉動

媒體人彭文正因多次質疑前總統蔡英文博士論文真實性涉誹謗遭檢方起訴，2021年6月赴美後未歸而遭通緝。他28日接受前總統陳水扁跨海專訪時透露，自己在民進黨內有許多友人，但遭政府迫害後這些人都選擇沉默，讓他深刻體會人性現實，但他也透露事情發生之初，扁家對他的暖心互動。

彭文正接受陳水扁專訪。（圖／翻攝自 《有夢上水》 ）

彭文正接受陳水扁主持的《有夢上水》視訊專訪時表示，他在民進黨內的友人並非酒肉朋友，而是大學時期以及黨外時期一同打拚的學長學弟，過去相處融洽。然而當他遭遇困境、受到政府迫害時，這些友人卻集體失聲。他認為這沒什麼好抱怨的，因為陳水扁的感受肯定比他深刻百倍，這就是人性的真實面貌。彭文正說，這是上帝給他的功課，要讓他學會看破、看開。

彭文正因論文門遭通緝。（圖／彭文正臉書）

彭文正讚揚陳水扁相當勇敢，他並未拜託對方聲援，但陳水扁3年前就在節目中表示，用腳趾頭想都知道，有論文就拿出來。當時陳水扁仍處於保外就醫狀態，隨時可能被收押，卻毫不畏懼，還經常給予他鼓勵。

彭文正更透露，陳水扁的兒子陳致中更是義氣相挺。當他的節目遭民視關閉後，自行製作《政經關不了》節目，當時民進黨人士看到他如同見鬼，有些人連簡訊都不讀不回。他原本不好意思邀請民進黨人上節目，但陳致中一秒鐘都沒猶豫就答應，而且不只一次參與錄製。陳致中不僅沒收車馬費，還包了2萬元紅包給製作團隊，鼓勵他們辛苦了、大家加油，這份情誼讓他非常感謝。

