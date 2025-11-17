超捷徑釀1死8傷！7旬「老司機」退休後 2年已違規五次

73歲的陳姓肇事駕駛，返家途中他在德明新橋下違規右轉，導致1死8傷的嚴重後果。（圖／TVBS）

高雄楠梓16號晚上，1死8傷的嚴重車禍，經過了解，73歲的陳姓肇事駕駛，雖然沒有酒駕，但為了抄捷徑回家，才會下橋後，違規右轉，他曾開過計程車，但退休後兩年內，就有五次違規記錄，事發後，態度過於冷靜，也讓人感到驚訝。

這起交通事故發生在陳姓駕駛外出訪友返家途中。他在德明新橋下違規右轉，想直接回家，卻與一旁直行的機車相撞。楠梓警分局楠梓所副所長徐晨剛表示，該處德明新橋下僅能直行不能右轉，而該肇事駕駛違反規定右轉。事故發生後，陳姓駕駛因受到驚嚇，車輛向左偏移，造成二次追撞，最終導致1死8傷的嚴重後果。

面對媒體詢問，陳姓駕駛對事發經過顯得輕描淡寫。他表示自己從橋上下來要轉到慢車道，當時機車騎士都停在待轉區，強調自己並沒有暴衝，只是順著下來要開到慢車道。然而，這樣的說法與現場實際情況有所出入，因為他違規右轉才是事故的主因。

陳姓駕駛自70歲退休後，短短兩年內就累積了五次違規紀錄。（圖／TVBS）

儘管陳姓駕駛已73歲高齡，但外表仍相當硬朗。他曾是計程車司機，退休後仍經常開車外出。令人擔憂的是，根據了解，陳姓駕駛自70歲退休後，短短兩年內就累積了五次違規紀錄，包括闖紅燈和未禮讓行人等交通違規行為。雖然這些都屬於較輕微的違規，但反映出老司機退休後可能因過於自信而忽視交通規則，最終釀成重大意外。

被撞身亡的機車騎士家屬在隔天上午進行相驗時，全程不發一語，面對突如其來的噩耗顯得悲痛萬分。（圖／TVBS）

事故發生後，陳姓駕駛拒絕夜間偵訊，直到隔天接近中午才完成筆錄。而被撞身亡的機車騎士家屬在隔天上午進行相驗時，全程不發一語，面對突如其來的噩耗顯得悲痛萬分。這起事故再次提醒民眾，無論駕駛經驗多豐富，都必須嚴格遵守交通規則，以免釀成無法挽回的悲劇。

