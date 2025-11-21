超接地氣！TWICE出道10年首訪台 師兄玉澤演竟發限動：歡迎來到臺灣

來台工作的2PM成員玉澤演在台中趴趴走，還搭了公車。翻攝IG@taecyeonokay

韓國人氣女團TWICE出道10年首度訪台開唱，下午2點多即將降落高雄小港機場，今（21日）早7名成員從仁川機場出發，已讓台灣ONCE（粉絲名）引頸期盼，而她們的師兄團2PM成員玉澤演，正在台中拍戲，還特地發限動，以繁體中文寫下「歡迎來到臺灣」，儼然已入境隨俗。

師兄玉澤演超暖！繁體中文發限動

玉澤演近來在台中趴趴走，除了跟台中公園合照，還超接地氣地坐公車，更常分享在地美食，而今天隨著TWICE來台，玉澤演也特別翻拍TWICE來台的電視新聞，寫下，「歡迎來到臺灣」讓網友笑翻：「玉澤演已變臺灣人了嗎？」成為話題。

玉澤演看到師妹TWICE來台新聞，特別發限動寫下「歡迎來到臺灣」。翻攝IG@taecyeonokay

TWICE這次出道10年首度訪台開個唱，明後兩天將在高雄世運主場館開唱，即便成員彩瑛因診斷出患有「迷走神經性昏厥」，經專業醫療團隊評估後，預計暫停活動至今年底，因此無法出席這次的高雄演唱會演出，遺憾8缺1。

而今天TWICE將分兩批抵台，昨快閃東京出席精品活動的子瑜，預計從日本飛來台，而子瑜的7位團友則先行飛抵高雄小港機場。



