超擬真FPS《Unrecord》還活著！畫面根本現實影片，開發者終於曝最新進度
使用 Unreal Engine 5 在 2022 年因為一段預告而爆紅的超擬真戰術 FPS《Unrecord》，由法國獨立遊戲開發者 Alexandre Spindler 成立的團隊 DRAMA 正在製作中。但《Unrecord》從今年 6 月在 Discord 公開最後消息後便陷入沈寂，讓許多期待的玩家擔心開發進度是否停擺。
直到近日，有網友在 X（推特）詢問開發者是否「還活著」，讓開發者終於打破沉默回應：「還活著，越來越接近了」短短一句話再度點燃了社群對這款作品的期待。
《Unrecord》最早是因為其驚人的畫面表現爆紅，遊戲採用 Unreal Engine 5 引擎打造，通過獨特的「隨身攝影機」（Bodycam）視角，呈現出如同真實錄像般的晃動與光影效果。由於畫面過於逼真，初期甚至引發大量質疑，認為這只是預先錄好的現實影片而非實機運算；對此，開發團隊曾不得不釋出開發工具介面的操作影片，證實這確實是可遊玩的 3D 場景，才讓懷疑者信服。
在玩法方面，目前僅知道本作主打戰術射擊並結合複雜的對話選擇，玩家需在道德困境中做出判斷，不是單純的槍戰遊戲。值得注意的是，由於遊戲關注度極高，網路上曾出現盜用《Unrecord》預告片來詐騙的假手遊廣告，官方也多次呼籲玩家切勿上當。目前遊戲尚未公開任何發售日，只確認登錄 Steam 頁面，有興趣的玩家建議鎖定官方管道以獲取正確資訊。
