超收虐打 台南2黑心保母收押

2名保母涉嫌虐童，遭台南地檢署聲押獲准。（本報資料照片）

台南鄭姓、張姓2名女保母長期違規超收孩童，直到本月5日有男嬰疑似受虐、出現癲癇症狀送醫才東窗事發。台南市社會局查出2女違法超收的6名不到2歲嬰兒相繼受害，家屬怒告傷害，警詢後依凌虐兒童罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准，社會局另依兒少法開罰。

鄭姓女子為有牌照的私人保母，按規定最多可收托2名2歲以下嬰兒，她找來無照張姓友人一起違法超收，現照顧8名幼童中有6人在2歲以下，另2名為臨托的2歲以上小孩。

2人在家長面前營造愛小孩形象，實則動輒虐打，若有家長詢問則藉故卸責，家長被蒙在鼓裡還給予高評價，渾然不知她們在社會局上門時藏匿超收的小孩，規避稽查。

廣告 廣告

本月初，1名男嬰癲癇，家屬才從醫師口中得知嬰兒有腦出血等疑似受虐傷勢。警方根據監視器影像，赫見2女對多名嬰兒都有「不正當對待」，依凌虐兒童罪嫌移送台南地檢署，再通報社會局。

「這是殘忍施暴！」看完影片的6名家長得知小孩被「打、踢、踹、摔、踩、丟、撞牆、用力搖晃、言語羞辱與恐嚇」，昨透過聯合聲明泣訴：「沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄」，決定提告傷害罪，並呼籲修法虐童死刑。

2女遭收押，若判決兒虐屬實，社會局將開罰6萬至60萬元，另依保母超收與虐待行為，給予撤照處分。張女無照執業將罰6000元至3萬元。