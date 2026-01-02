超方便！北捷明起開放QR乘車碼進站搭車

臺北捷運明起開放QR乘車碼搭乘。（圖／臺北捷運提供）





就在明天！臺北捷運開放用QR乘車碼進站，同時信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

開放17家業者QR乘車碼搭乘北捷

臺北捷運明（3日）起開放17家業者，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

QR乘車碼使用方式

旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

廣告 廣告

特別提醒，為維護旅客通行順暢，請提前開啟手機將QR乘車碼備妥，適度調高手機螢幕亮度，以加快通行速度；如無法順利掃碼，可洽站務人員協助。

「綁定乘車碼，好康再加碼」抽好禮

為迎接QR乘車碼上線啟用，臺北捷運攜手17家乘車碼支付業者，於明起至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」優惠活動。活動期間，使用乘車碼搭乘臺北捷運，每月皆可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，臺北捷運會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

5家業者同步開放QR乘車碼搭公車

使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家業者旅客，可搭乘臺北捷運及公車。另LINE Pay Money公司表示因系統開發、測試尚未完成，暫定3月開放捷運及公車使用，正式開放日期將另行公告。

信用卡感應乘車由台新銀行信用卡試營運6個月

明日起，由得標廠商台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，進行為期6個月的上線使用試營運，確保信用卡正式開放後交易安全，保障旅客權益；試營運期間，綁定台新銀行信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付亦可解鎖使用。

預計7月全面開放國內、外信用卡，除Visa、Mastercard、JCB等卡組織外，再擴大支援銀聯、大來卡（Diners Club）及發現卡（Discover），同時新增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

北捷常客優惠

使用現行儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）旅客，享有北捷常客優惠方案不變。使用QR乘車碼搭乘臺北捷運，可同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金，請旅客留意。

使用信用卡搭乘臺北捷運，受限信用卡營運安全規定，支付端不得保存交易卡號資料，無法記錄卡號、累計搭乘次數與金額，因此無法提供北捷常客優惠，建議旅客可參考各家信用卡優惠方案選擇最適方式使用。

更多東森新聞報導

跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向

國運抽中「下下籤」！詹惟中5點示警：務必要小心

4生肖財氣噴發 正財、偏財賺飽飽

