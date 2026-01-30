超旺！主計總處：去年經濟成長率8.63% 人均GDP逼近4萬美元

行政院主計總處今日( 30 日)公布 114 年第 4 季度與全年度的經濟成長率，宣布我國人均 GDP 已逼近 4 萬大關，認為經濟表現與 AI 、高效能運算等產業蓬勃發展導致的出口強勁有關。 圖：擷取自行政院

[Newtalk新聞] 行政院主計總處今（30）日公布去（114）年的第四季與全年經濟成長率，第四季高達 12.68%，全年來到 8.63%，突破先前預期，甚至達到自民國 100 年來的最高水準，人均 GDP 也逼近 4 萬美元大關。

根據主計總處新聞稿指出，台灣 114 年第 4 季的經濟成長率為 12.68%，比 11 月公布的預測值 7.91% 增加了 4.77 個百分點。加上前三季度的成長率（第一季 5.54% 、第二季 7.71% 、第三季 8.21%）數字，我國全年度經濟成長率達 8.63%，比預期的 7.37% 增加了 1.26 個百分點。

主計總處分析，受人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期，雲端服務業者（CSP）持續增加資本支出，推升相關產品拉貨動能，第四季按美元計價商品出口年增 49.4%，商品及服務輸出實質成長 38.82％，較預測數 34.84% 增 3.98 個百分點。

輸入方面，受 AI 產業鏈國際分工及出口引申需求，帶動廠商備料與積極購置資本設備，第四季按美元計價商品進口年增 24.27%，其中農工原料及資本設備增 22.72% 及 40.44%，服務輸入也隨國人出國熱潮延續而續增，商品及服務輸入實質成長 24.6%，較預測數 29.25% 減 4.65 個百分點。

輸出、輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 11.91 個百分點。

民間消費方面，受歲末年終節慶及政府普發現金推出相關促銷活動，加上貨物稅減徵加碼政策，車市買氣恢復，第四季零售業、餐飲業營業額分別年增 1.43% 及 3.54%，資通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關消費續增，加上股市交易熱絡，挹注證商手續費，跨境旅遊熱度亦持續推升國人海外消費，概估第四季民間消費實質成長 3.43%，較預測數 3.14% 增 0.29 個百分點，其中國內消費實質成長 3.05%。

綜計政府支出、資本形成等項目，去年第四季國內需求實質成長 0.89%，對經濟成長貢獻 0.77 個百分點。

主計總處指出，在計算經濟成長的結果後，我國 114 年的人均 GDP 來到每人 39,477 美元，距 4 萬美元大關只差最後一步。認為我國去年經濟成長表現亮眼的主要原因，與 AI 、高效能運算等新興科技應運需求提升、商品出口優於預期等因素有關。

我國 114 年的經濟成長率來到 8.63% ，較預期的 7.37% 增加了 1.26 個百分點。 圖：翻攝自 主計總處