超昂貴車禍! 4千萬勞斯萊斯國道撞遊覽車 修車費恐達250萬

中部中心 / 蔡松霖 雲林報導

國道一號雲林西螺路段，發生豪車撞遊覽車的事故！一輛要價4000萬起跳的勞斯萊斯幻影二代，疑似變換車道不慎，碰撞行進間的遊覽車，導致車輛震動搖晃，但這起事故，兩造雙方卻沒有報案，私下和解，車廠也估計，這修車費用，恐怕高達200萬-250萬之間。





超昂貴車禍！ 勞斯萊斯幻影二代國道撞遊覽車 要價４千萬 網驚：賠不起

勞斯萊斯幻影２代要價４０００萬起跳 堪稱移動式豪宅。（圖／地圖型行車影像分享平台）





一輛白色的勞斯萊斯開在高速公路，打著方向燈從外線車道開始移動，再切一個車道，結果後方一輛遊覽車也來了，接著悲劇發生。

這起車禍事故兩造雙方沒有報警選擇和解 不過勞斯萊斯的修車費估計要２５０萬。（圖／地圖型行車影像分享平台）





砰的一聲！兩車撞在一起發出聲響，以及巨大震動搖晃，影片被放到網路引發討論，原來這輛豪車是勞斯萊斯幻影2代，新車價1800萬起跳到4000多萬，堪稱移動式豪宅，車體以手工打造，星空車頂和劇院級後座空間。只是勞斯萊斯發生碰撞車禍，目測傷及保險桿右大燈等等，若回原廠維修費，估計恐怕要250萬真的是超昂貴追撞，但這起車禍，兩造雙方沒人報案，選擇和解。網友也好奇，駕駛和乘客身分，恐怕不是一般人。而被撞的遊覽車業者沒有回應，僅表示，開車上路難免會遇上車禍事故，人平安就好，至於和解方式金額多少，沒有進一步透露。





原文出處：超昂貴車禍！ 勞斯萊斯幻影二代國道撞遊覽車 要價４千萬 網驚：賠不起

