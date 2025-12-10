超昂貴車禍！4千萬勞斯萊斯幻影硬切 下秒撞上遊覽車

國道一號雲林西螺路段，7日下午發生一起超昂貴車禍。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





國道一號雲林西螺路段，7日下午發生一起超昂貴車禍。一輛市價超過四千萬元的勞斯萊斯幻影二代，在變換車道時雖然有打方向燈，但疑似未注意後方車輛距離，與一輛超越中的遊覽車發生擦撞，影片曝光後掀起熱議。

白色勞斯萊斯在國道上亮著右轉方向燈，車身持續往右偏移，後方遊覽車同時往前推進，兩車車距急速縮短，下一秒便直接撞上。目擊駕駛被嚇得大喊「完了，勞斯萊斯！」可見當時場面相當驚險。

警方指出，初步了解，勞斯萊斯駕駛變換車道時，疑似未掌握後方車況，強行切入中線車道，因此車尾與右側的遊覽車發生碰撞。詳細肇事責任仍在進一步釐清中。

勞斯萊斯幻影價值

勞斯萊斯幻影二代屬於超級豪華旗艦車款，擁有長車身與高視野，落地價約1800萬至4000萬元，維修費用更是動輒上百萬元至千萬元不等。這次輕微的車尾擦撞，恐怕就得付出相當驚人的維修成本。

事故未造成人員傷亡，但「豪車一撞就是天價」的畫面，再次讓外界討論國道變換車道時，應更留意後方車距與速差，避免釀成高額損失與危險狀況。

