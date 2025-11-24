超時上班釀死劫？東海女大生遭輾斃案第3度調解再破局 家屬批巨業零誠意

去年9月東海大學林姓女學生在柳川東路遭公車碾斃，今天在法院進行第三度調解，無奈成破局。資料照片

台中東海大學林姓女大生去年遭公司碾斃一案，今天在台中地院進行第3次、也是最後一次調解，但仍以破局收場。家屬代表律師劉建志指出，肇事的巨業客運施姓司機在調解中坦承，事發當天已超過持照允許的駕駛時段，「早上6點到晚6點」是他的核准行車時限，卻在晚間7點多仍照班發車，疑似違反排班規定，也與先前保險公司拒賠的理由相符。

然而，今日談判桌上只有施姓司機個人到場，巨業客運未派任何代表出席，更未提出新的賠償方案；律師強調，雙方毫無實質討論空間，調解因此正式終止，後續將交由刑事程序審理。

這起事故發生於去年9月，305路公車行經綠川東街時，撞上正走在斑馬線上的林姓大學生，施姓司機先下車查看，卻只見車輪旁延伸出一隻手，未再確認傷勢便重新啟動車輛，導致林女遭二度輾壓，最終不幸身亡。

劉建志表示，外界曾質疑保險公司拒絕理賠，其實正因肇事駕駛超時工作、違反持照規定，排班問題恐難撇清；巨業客運方面則稍早回應，坦言施姓司機當天確實違反公司規範，相關部分已遭監理單位懲處，但對賠償金額仍與家屬存在落差，只能靜待法院判決。

林姓女大生母親受訪時語帶哽咽，表示全程感受不到對方的誠意，「該負責的人就該負責，而不是互相推託。」她強調，追求的是一個合理的交代，不僅為自己的孩子，也是為社會公義，「如果今天可以這樣草率以對，那大家走在路上是不是都要提心吊膽？這個社會還能正常嗎？」



