超晃！ 長榮飛澳洲遇亂流「餐飲撒光」3名空服員受傷

班機上遇亂流。（圖／莊小姐提供）

週六晚上，長榮航空飛往澳洲布里斯本的BR315航班遭遇嚴重亂流，導致經濟艙餐盤、食物飲料散落一地，商務艙的YouTuber劉瑆也遇到桌上熱飲潑灑的情況。雖然所有旅客平安抵達目的地，但有3名正在執行服務的空服員受到輕微傷害。長榮航空表示，航班抵達後立即安排受傷空服員送醫檢查並休養。專家指出，飛往澳洲的航線因經過低緯度地區，常見亂流現象，尤其夜間對流旺盛時更為明顯。

班機上遇亂流。（圖／劉瑆提供）

航班遇到亂流時，機艙內一片混亂。劉瑆描述當時情景，她坐在商務艙，看到餐盤和飲料整個飛起來，熱飲灑落使毛毯全濕透。她還拍下窗外雲層中閃電的畫面。當時機長透過廣播告知乘客，由於雲雨天氣無法閃避，只能直接前行，因此遭遇一些亂流。經濟艙的情況更為嚴重，餐點和飲料散落在走道和座位上，現場杯盤狼藉。

班機上遇亂流。（圖／莊小姐提供）

機師史慶生解釋，飛往澳洲的航線經常遇到亂流。他表示，只要緯度低於20度，經過赤道進入南半球，特別是菲律賓以南地區，夜間對流的旺盛程度不會減少，因為海水溫度仍然很高。他強調，雖然飛行員會提高警覺，但有時候亂流在雷達上不一定能看得出來，特別是突然發展上來的快速對流雲系。

根據2024年亂流航線排行，最常見亂流的前兩名航線都是阿根廷飛往智利的路線，第三名是阿根廷門多薩飛往薩爾塔，第四名是尼泊爾加德滿都飛往西藏拉薩，中國成都飛西藏拉薩的航線也名列其中。

除了BR315航班的亂流事件，長榮航空近期還遇到另一起突發狀況。28日從米蘭飛往台北的BR96航班中，有旅客突然身體不適，需要緊急醫療協助而轉降土耳其。長榮航空表示，已將旅客送往當地醫院，並協助聯繫家屬。該航班完成加油作業後，於週六早上11點03分繼續飛往台北。

