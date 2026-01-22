超暖心房東！出租套房一週供應5天早餐 租客：每月可省3千元

暖心又佛心的房東可遇不可求！位於屏東縣長治鄉的一棟五層樓透天厝，出租105間套房，租金最便宜4700元到1萬元不等。房東非常用心經營，每個月自掏腰包提供約2萬元的食材費，週一到週五還聘請專人現煮早餐。

一大早廚房裡忙得不可開交，每次要煎6到70份蛋餅供住宿的房客享用，早餐種類豐富多樣，包括蔥抓餅、抹醬吐司、蛋餅、餃子、炒麵，冬天甚至還有熱呼呼的玉米濃湯，吐司口味多達四種，每天菜色都不一樣。

一週供應5天熱騰騰早餐，中西式菜色多元。圖／台視新聞

房東太太指出，幾年前夫妻倆到日本旅遊時，發現住宿都提供免費早餐，便想，「如果我們也提供早餐給住戶，他們會不會覺得很幸福、很窩心？」做到現在已經6、7年了，她表示，「我們只是少賺，不是沒賺。」

不少租客直呼，住進來超級省錢，光是免費早餐每月就能省下約3000元。除了供應早餐，晚上也非常安靜，管理員管理得井井有條，讓人住得安心又舒適，目前房間全數住滿，一房難求。

屏東／蘇世偉、陳緗淇、蕭志遠 責任編輯／蔡尚晉

