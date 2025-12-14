超暖心！鼓鼓出道至今始終如一 私下「無酬為粉絲做1事」

鼓鼓登上巨星耶誕演唱會。（翻攝YT）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」14日華麗卡司接力引爆新北市市民廣場，今現場湧入5萬人次，就想一睹偶像風采。鼓鼓登台就演唱〈當我變成我們〉，邀請台下粉絲們點起手機手電筒，現場充滿溫馨氛圍；接著他帶來耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉，陪歌迷度過耶誕節假期。

鼓鼓出道至今都很珍愛自己的粉絲，時常跟他們互相交流日常，分享心情，他今也說，若有粉絲創業需要支持，只要他能力範圍內，都會幫忙發在個人社群宣傳，相當暖心。

廣告 廣告

蕭秉治（左）、鼓鼓合體演出。（翻攝YT）

接著蕭秉治一連演唱〈恆星〉、〈我還是愛著你〉，讓現場瞬間成為萬人KTV。最後，鼓鼓出現跟蕭秉治合體，帶來他們「GX」的年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典人氣歌曲〈射手〉，也讓觀眾時而沉浸旋律，時而又隨著音樂節奏熱血沸騰。

更多中時新聞網報導

陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝