超暖心！7,570人齊跑做公益 艾多美十年路跑募300萬助偏鄉學童

▲艾多美創辦人暨董事長朴韓吉帶領企業團隊與參與民眾一同起跑，以行動實踐分享文化。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】全球直銷領導品牌艾多美（Atomy）長期以「分享文化」為企業核心價值，持續深耕公益行動、回饋在地社會。日前艾多美於衛武營國家藝術文化中心舉辦「第十屆 Atomy Run 公益路跑」，號召民眾以行動參與公益，並將活動報名費全數投入偏鄉與弱勢校園，展現企業結合社會力量、實踐永續關懷的具體成果。

▲以分享文化為核心，十年公益行動持續前行。

串聯社會能量 資源直達教育現場

第十屆 Atomy Run 公益路跑吸引7,570人熱情參與，累計報名金額突破300萬元。相較首屆活動，參與人數成長近十倍、募得金額更超過六倍，規模與影響力逐年擴大。艾多美將所有善款全數回饋全台30所偏鄉中小學，涵蓋高雄山區、澎湖縣等離島學校，並特別協助去年遭受風災重創的花蓮光復國中。透過大型公益活動的規劃與執行，艾多美有效串聯會員與社會大眾的力量，將資源即時導入教育現場，落實企業與社會共成長的理念。

▲▼第十屆 Atomy Run 吸引 7,570 人參與、募得逾款項，全數回饋 30 所偏鄉與離島學校，並協助花蓮受災校園，展現企業攜手社會投入教育的行動力。

關注月經貧窮 守護學生基本需求

除教育資源挹注外，艾多美亦長期關注校園生活面向的實際需求。近年「月經貧窮」議題逐漸受到重視，部分學生因家庭經濟因素，無法穩定取得生理用品，影響學習與生活品質。自2022年起，艾多美與高雄市教育局合作推動「月保安康計畫」，每兩個月定期捐贈衛生用品至校園，僅2025年全年捐贈數量即超過3,000盒，透過持續且穩定的支持，減輕學生與家庭的生活負擔。

▲艾多美創辦人暨董事長朴韓吉致詞

領導者親自領跑 實踐企業責任

艾多美創辦人暨董事長朴韓吉時隔兩年再度來台，並親自為第十屆台灣 Atomy Run 領跑。他表示，自企業創立以來，始終將「愛人如己」視為行動準則，Atomy Run 十多年來除疫情期間外從未中斷，正是企業落實社會責任的最佳體現。他也形容公益路跑如同馬拉松，需要一步一腳印、持續前行，象徵企業與夥伴並肩同行，朝正確方向堅持到底。

艾多美台灣區總經理崔倫赫則指出，今年邁入第十年的 Atomy Run，不僅是一場公益活動，更是一種價值實踐。艾多美始終相信，成功不應只屬於少數人，期盼透過活動讓關懷社會成為日常的一部分，讓善意持續擴散。

深耕公益不間斷 邁向企業與社會共好

艾多美強調，企業價值不僅來自營運表現，更體現在對社會的長期承諾。未來將持續以「分享文化」為核心，整合企業資源與會員力量，推動具延續性的公益計畫，並與政府及各界攜手合作，為教育、生活與社會環境帶來穩定而正向的改變，朝向企業與社會共好目標穩健前行。（圖╱艾多美提供）