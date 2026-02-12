超暖！宜蘭空拍機投毒老闆被起訴 九九峰動物園接手救萌寵

宜蘭三星鄉萌寵農場王姓負責人因不滿前同事跳槽，三度空投農藥毒害冬山鄉農場動物，致3隻死亡、10多隻中毒。宜蘭地檢署已依違反《動物保護法》起訴，並請求從重量刑。南投九九峰動物樂園將接手經營。

九九峰動物樂園表示 過渡期間接手照顧園內動物，確保醫療與照護不中斷。（圖／翻攝 九九峰動物樂園臉書 ）

檢警調查指出，王男與前同事心生嫌隙，竟以極端手段報復，犯案手法惡劣，引發各界譁然。雖屬個人犯罪行為，卻意外波及其他農場。案件曝光後，網路輿論一度影射「張美阿嬤農場」涉案，導致農場成為眾矢之的。

張美阿嬤農場隨即發表聲明澄清，強調從未涉及任何虐待或傷害動物行為，並指出王男早在112年6月即因理念不合終止合作，投毒行為純屬個人犯罪。據了解，王男為張美阿嬤之子，家庭關係曝光後更放大外界質疑聲浪，儘管農場多次說明，仍難以平息爭議，在經營與輿論雙重壓力下，最終評估無力持續營運。

王姓男子利用空拍機投放摻有農藥「托福松」導致3隻動物死亡。（資料照／中天新聞）

該農場飼養動物種類繁多、數量可觀，包括紅鶴13隻、鵜鶘9隻、灰冠鶴6隻、金剛鸚鵡4隻、小葵花鳳頭鸚鵡1隻、南丘娃娃羊14隻、瓦萊黑鼻羊6隻、羊駝4隻、迷你馬2隻、高地牛2隻、山羌16隻、兔豚鼠12隻、水豚11隻、柯爾鴨6隻、亞達伯拉象龜7隻、西馬拉亞旱獺5隻、紅大袋鼠4隻及樹懶2隻。一旦農場停擺，動物醫療與日常照護恐出現空窗期，引發外界憂心。

在此關鍵時刻，南投九九峰動物樂園主動伸出援手。園方表示，雖然相關爭議已進入司法程序，不便評論細節，但「法律有其程序，生命不能等待」，動物的健康與福祉不應成為事件下的犧牲品。基於人道關懷與動物福利考量，決定在過渡期間接手照顧園內動物，確保醫療與照護不中斷。

九九峰動物樂園並啟動「生命守護計畫」，派遣核心獸醫團隊進駐，為場內動物進行全面健檢。圖非萌寵農場。（圖／翻攝 九九峰動物樂園臉書 ）

九九峰動物樂園並啟動「生命守護計畫」，提出三大具體措施：首先派遣核心獸醫團隊進駐，為場內動物進行全面健檢，確保營養與醫療即時到位；其次留任原有第一線照養員，避免因人員更動造成動物焦慮，並提供進階專業培訓；第三導入多年累積的專業管理與照護經驗，逐步提升飼養環境品質。

九九峰動物樂園表示，約半個月前張美阿嬤農場透過友人接洽，希望協助照顧動物；董事長游家富則表示，「犯錯的是人，不該讓動物承擔後果」，為避免農場停擺影響動物生存，決定安排專業經理人與管理團隊前往宜蘭支援，並與主管機關保持密切聯繫，以透明、負責態度守護每一條生命。

九九峰動物樂園強調，看見困境無法轉身離開，盼透過實際行動化解社會憂慮，也呼籲大眾給予動物更多支持與關懷，陪伴牠們走過風雨，迎向更穩定的未來。

