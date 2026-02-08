「超棒」的川習熱線談了什麼？從台灣講到大豆，卻獨漏中日衝突
美國總統川普與中國國家主席習近平4日再度通話，討論貿易、台灣、烏克蘭戰爭、能源與農產品採購。習近平強調台灣問題的重要性，對美國對台軍售表達關切。不過，雙方未提及近期中日外交爭端，顯示美中關係在貿易休戰與政策互動下趨於穩定，並為2026年的雙邊關係保留彈性。
繼去年11月後，美中領袖於4日再度通話，時間長約一個半小時，為近來逐漸回溫的雙邊關係再度釋出訊號。
美國總統川普（Donald Trump）在通話後，形容這是一場「超棒」的對話；而雙方的討論議題，則從貿易、訪中行程，一路延伸至台灣、烏克蘭戰爭、能源與農產品採購等經貿與地緣政治議題。相較之下，中國官媒《新華社》的報導則顯示，習近平在通話中，將重心放在台灣問題，再度強調對美對台軍售的嚴正關切。耐人尋味的是，雙方說法雖各有側重，卻一致未觸及近期持續升溫的中日外交風波。分析師指出，在大國博弈與期中選舉年的節奏下，美中皆選擇暫以穩定為先，為後續互動保留彈性。
分析人士亦指出，此次「川習通話」未提及近期中國與日本之間的外交風波，某種程度上，反映中美關係在過去數月有所改善。回顧去年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，甚至不排除採取軍事回應，相關言論隨即引發中日外交風波。同月24日，川普與習近平也曾進行通話，當時川普表示，雙方討論內容涵蓋烏克蘭戰爭、芬太尼問題，以及大豆等農產品貿易等多項議題。
從大豆到能源，川普釋出穩定美中關係訊號
川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）是這麼寫的：
「我剛剛與中國國家主席習近平完成超棒的交談。這是一次漫長而詳盡的通話，我們討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月的訪中行程（我非常期待！）、台灣、俄烏戰爭、伊朗目前的局勢、中國向美國採購石油與天然氣，中國考慮購買更多農產品，包括將本季的大豆採購量提高到2000萬噸（他們已承諾下一季採購 2500萬噸！），還談了飛機引擎的交付及其他眾多議題，全都非常正面！美國與中國的關係、我與習主席的私人關係，都好極了，我們都意識到保持這種良好關係非常重要。我相信，在我未來三年的總統任期裡，與習主席及中華人民共和國之間，將取得許多正面的成果！」
《路透》（Reuters）指出，大豆至關重要，因為處境艱困的美國農民，是川普在國內的重要政治支持者，而中國是美國大豆最大的消費國。受到中美貿易摩擦的影響，今年，美國大豆海外銷售額跌至14年來的最低水準。
從台灣到峰會議程，習近平強調主權與領土
根據中國官媒《新華社》報導，習近平強調：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」
《新華社》指出，習近平在通話中表示，他「高度重視中美關係……只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法」。他也提到，今年中美兩國各自都有不少重要議程，「中國『十五五』開局起步，美國將迎來建國250週年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議（AELM）、二十國集團（G20）領導人峰會。雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作……讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。」
《新華社》寫道，川普表示，「美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同習近平主席有著偉大的關係，我很尊重習近平主席……我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。」
貿易休戰未破局，台海與區域因素仍牽動局勢
《彭博》（Bloomberg）報導指出，去年10月底，習近平與川普在韓國APEC峰會達成為期一年的貿易休戰協議，中國同意延後稀土的全面出口管制，美國則表示，將延後把數千家中國公司列入貿易黑名單，美中關係趨於穩定。
《彭博》表示，去年APEC峰會後，川普告訴內閣成員，不要採取可能破壞貿易協議，並危害他訪問北京的挑釁行動。如果4月順利成行，這將是川普自2019年以來首次訪問中國。
《路透》指出，儘管川普將針對加拿大、格陵蘭（Greenland）、委內瑞拉採取的一系列鷹派政策措施，歸咎於中國，但過去幾個月，他在關稅、先進晶片、無人機等關鍵領域，都放鬆對中國的政策。美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「雙方發出的信號都是希望維護美中關係的穩定。」
美國顧問公司Teneo總經理吳佳柏（Gabriel Wildau）表示。：「習近平對台灣的重視，可能反映出中國對川普政府最近批准對台出售大量武器的不滿，但這個議題似乎不會破壞目前進行中的雙邊貿易休戰。」
去年11月，美國批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機備件及維修零件，為川普回歸白宮後首次對台軍售。去年12月，川普政府公布價值110億美元的對台軍售案，其中海馬斯火箭及自走砲是重點，引發中國強烈不滿，並在台灣周邊展開三天的「正義使命─2025」環台軍演。
總統賴清德則於5日表示，台美之間也有很好的溝通管道，美中台關係維持不變，台美關係堅如磐石，合作計畫持續進行，不會改變。
