超機密！蕭美琴赴歐洲議會演說 賴清德主持行前會議

比利時 / 綜合報導

副總統蕭美琴於7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」峰會（IPAC），發表專題演說，外交部長林佳龍透露，出訪籌備過程「高度機敏」，「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。」；這次由總統賴清德親自主持專案行前會議，甚至蕭美琴都是到最後階段，才得知確定將到布魯塞爾會場。

IPAC執行主任Luke de Pulford VS.副總統蕭美琴(11.7)說：「這是一件要保密的事，幾乎不可能的事，我知道，他們看到妳一定很驚訝。」走入歐洲議會會場前，每一步步步為營，副總統蕭美琴要在「對中政策跨國議會聯盟峰會」，也就是IPAC發表專題演說，全程保密到家連現場歐美各國議員事前都不知情。

蕭美琴就是受到這兩位IPAC歐洲議會共同主席邀請，親赴位在比利時的歐洲議會，時間倒轉到一個月多月前，外交部長林佳龍接獲IPAC，有意邀請我國副元首與會演說的訊息後，馬上向賴清德報告獲得全力支持，全程高度保密下力洽，甚至一直到行程規劃完備、獲得相關單位許可，且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告。

所以說其實在賴總統親自主持專案行前會議前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場，林佳龍也透露，當蕭副總統站上歐洲議會講台上很多人都哭了，副總統蕭美琴說：「能夠在歐洲議會這麼重要的殿堂當中，向長期支持台灣的IPAC成員分享，台灣的重要，我感到相當的榮幸與感動。」

但在中國駐歐盟使團，表達強烈反彈甚至憤慨，並稱已向歐方提出嚴正交涉之後，斯洛伐克籍歐洲議會議員蕾斯曼(Miriam Lexmann)，社群直接點名標註中國駐歐盟使團，說很遺憾要告訴他們，「一個中國」原則並非國際社會普遍共識，而聯合國2758號決議卻是既成事實，身為國會議員，能夠接待台灣的副總統是她的榮幸。

副總統蕭美琴說：「我們始終也沒有退縮，台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會。」台灣戰貓下機後沒休息，馬不停蹄參加活動，這回蕭美琴訪歐行創外交歷史，清楚捍衛我方立場的同時，也讓世界看見台灣。

