超機警！菲籍幫傭抱嬰狂奔23樓 還不忘開直播提醒…網讚「請到她真有福」

香港新界大埔宏福苑11月26日發生奪命大火，至今已經超過百人罹難，還有多人尚未找到。越來越多令人動容的故事也陸續曝光，就有外國媒體報導，一名倖存的菲律賓籍家庭幫傭妮莉莎（Nerissa Catabay），當時一知道失火，立刻單手抱著雇主嬰兒往下衝，狂奔23樓，另一隻手還不忘拿起手機直播呼籲其他住戶逃生，她事後受訪稱「自己沒有救到什麼人」，但英勇行動令人動容。

綜合外媒報導，妮莉莎與雇主的嬰兒當時獨自在23樓，明明已經看到失火，但警報都沒有聽到。她驚覺不對勁後立即打開手機直播，希望提醒其他住戶撤離。她說「只抱著嬰兒就往外跑，什麼都沒帶，也來不及鎖門」，只想儘快逃出大樓。

妮莉莎說她聽見樓內傳出尖叫聲，又看到鄰近建築竄出火光，加上強風吹拂，火勢迅速蔓延。妮莉莎單手抱著嬰兒從23樓往下衝。她表示，跑到11樓時曾停下腳步，一度因太緊張發抖差一點就暈倒，但想到心中還有嬰兒，仍咬牙撐下去。

妮莉莎在受訪時謙稱：「我沒有救到什麼，只是救了我自己。」許多網民紛紛留言讚揚她的勇敢：「這位姐姐聰明、反應快，救了寶寶和自己」、「臨危不亂還記得開live通知其他人，體力好到單手抱小朋友跑足23層樓」、「她說只是救了自己，但她也拯救了那個寶寶的生命」、「請到這個工人姐姐真的是有福，僱主真的一生都要請她工作」。

