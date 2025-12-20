超正大胃王爆遭詐騙「積蓄全沒了」！廚餘桶旁撿剩食充飢

（記者洪承恩／綜合報導）以驚人食量爆紅的超人氣大胃王 YouTuber「路路 LULU」，過去曾在快食挑戰中短時間掃空巨無霸丼飯、再配上一整杯珍奶，嬌小身形卻能吃下大量食物，吸引大批粉絲追蹤。不過她近日不只坦言，長期進行大胃王拍攝已對身體造成不小負擔，也首度揭露學生時期遭詐騙、陷入貧困的往事，一度在廚餘桶旁撿剩食充飢，反差人生曝光後引發熱議。

根據《ETtoday星光雲》報導，路路接受訪問時透露，高一那年因個資外洩誤信詐騙集團說詞，對方以「銀行對帳」為由設局，還一步步引導她到超商購買遊戲點數，結果短時間內，辛苦存下來的十多萬元全數化為烏有。她形容當下的打擊非常巨大，「原本很獨立，也存了錢想完成很多事，卻一夕之間什麼都沒了。」

圖／路路自爆大學時期遭騙光積蓄，還一度在廚餘桶旁撿剩食。（翻攝路路IG）

突如其來的經濟斷裂，讓當時仍是學生的她陷入生存危機。路路坦言，最害怕的並不是被騙這件事本身，而是接下來學費與生活費完全沒有著落，卻又不敢告訴家人，只能自己硬撐。那段時間，她幾乎沒有多餘的錢吃飯，最窮時甚至只能在廚餘桶旁撿拾剩食充飢。

她回憶，這樣的日子前後撐了將近一年，直到同學發現異狀，開始在倒廚餘前默默留下沒吃完的便當，才讓她稍微撐過難關。後來她到酒店從事清潔工作，生活狀況才逐漸改善，也一步步走出低潮。

這段被詐騙、極度匱乏的經歷，深深影響了路路後來的價值觀。她表示，從那之後對金錢產生強烈的危機意識，養成儲蓄習慣，生活上也相對節儉。面對外界常問「如果人生重來，是否還會選擇這條路」，她坦言，正是那些打擊，讓自己變得更能承受壓力，也塑造了現在的心理狀態。消息曝光後，不少粉絲湧入留言替她加油，也提醒年輕族群務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

