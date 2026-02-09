超正女兒認了「有交往對象」 方文琳見過本人

方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，于齊薇大方認了現在有男友，她則大笑表示：「我這個年紀了，談戀愛真的太麻煩了。」坦言目前更希望把時間與心力留給父母與家人。

方文琳女兒于齊薇。（圖／小娛樂）

27 歲的于齊薇也在訪問中害羞承認目前已有穩定交往的對象，方文琳表示早已見過女兒的男友，態度相當開放，不會限制女兒帶另一半回家。不過談到未來，方文琳則立場明確，直言不希望與女婿同住，因為自己早已習慣獨立自在的生活模式，多一位男性長住反而會讓她覺得不自由。她也笑著補充，將來不打算擔任全職保母，「我很忙的！」最多只能接受短時間陪玩一、兩天。

方文琳形容自己現在的狀態相當平靜，沒有對象也不覺得缺少什麼，反而覺得一旦談感情，生活中就會多出一份牽掛。她直言，與其把人生下半場投注在不夠熟悉的人身上，不如專注照顧身邊最重要的親人。不過她也老實說，偶爾會想到未來若女兒們各自成家，自己獨居時萬一發生意外，可能沒人即時察覺，因此已提前在家中裝設監視設備，為生活多一層安心。